Fortnite: come completare la sfida Segui la mappa del tesoro trovata nel Boschetto Bisunto

Quest'oggi, in ritardo sulla consueta tabella di marcia, Epic Games ha dato il via alle sfide della Settimana 5 della Stagione 4 di Fortnite Battaglia Reale. Ecco quali sono:

Infliggi danni agli avversari con mitragliette (0/500)

Cerca dei forzieri nel Magazzino Muffito (0/7)

Usa un Distributore Automatico (0/3)

Balla con gli altri per far alzare la strobosfera vicino a Sponde del Saccheggio (0/1)

Segui la mappa del tesoro trovata nel Boschetto Bisunto (0/1) - difficile

(0/1) - difficile Eliminazioni con mitragliatrice o mitragliatrice leggera (0/2) - difficile

Elimina nemici nell'Approdo Avventurato (0/3) - difficile

In questa guida vi spieghiamo dove trovare il tesoro segnato sulla mappa del Boschetto Bisunto, che potete consultare l'immagine allegata in calce a questa notizia. Tutto ciò che dovete fare è dirigervi presso la grande struttura di pietra a forma di faccia situata a nord-est delle Spiagge Snob. Troverete la Stella della Battaglia sulle scale: raccoglietela ed è fatta!

Si tratta di una sfida di livello Difficile, per cui il suo completamento vi ricompenserà con la bellezza di 10 Stelle della Battaglia. Cogliamo l'occasione per ricordarvi che d'ora in avanti il reset settimanale avverrà sempre di giovedì, esattamente come accadeva durante le passate stagioni.