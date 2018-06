Fortnite: come completare la sfida Segui la mappa del tesoro trovata a Parco Pacifico

Puntuali come ogni giovedì, sono partite le nuove sfide di Fortnite Battaglia Reale. Ecco cosa c'è in servo per voi nella Settimana 7 della Stagione 4!

Infliggi danni agli avversari con un piccone (0/250)

Cerca dei forzieri nelle Rapide Rischiose (0/7)

Consuma Rocce Salterine, Mele o Funghi (0/20)

Fai gol su campi diversi (0/5)

Segui la mappa del tesoro trovata a Parco Pacifico (0/1) - difficile

(0/1) - difficile Eliminazioni con fucili d'assalto (0/5) - difficile

Elimina nemici in Condotti confusi (0/3) - difficile

In questa guida vi spieghiamo dove trovare il tesoro segnato sulla mappa trovata a Parco Pacifico. Come potete vedere nell'immagine che abbiamo condiviso in basso, la X è posizionata su una sporgenza accanto a degli edifici. Il luogo si trova esattamente a sud-est dei Pinnacoli Pendenti, senza dubbio una delle location più celebri del gioco. Non dovete far altro che dirigervi sul posto e raccogliere il tesoro, tutto qui!

Si tratta, come tutte quelle di questo tipo, di una sfida di livello Difficile, per cui al suo completamente verrete ricompensati con ben 10 Stelle della Battaglia! A proposito, lo sapete che Fortnite è arrivato anche su Nintendo Switch?