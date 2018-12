Fortnite: come completare la Sfida Spara i Fuochi di Artificio

Tra le nuove Sfide della Settimana 4 (Stagione 7) di Fortnite Battaglia Reale ce n'è una che richiede di sparare tre Fuochi di Artificio. In questa mini-guida vi spiegheremo come completarla, mostrandovi i punti della mappa in cui potete trovare i missili pirotecnici.

Sfide della Settimana 4

Gratuite

Pilota il biplano X-4 Stormwing in differenti partite (0/5)

Lancia Fuochi d'Artificio (0/3)

(0/3) Elimina i nemici negli Avamposti delle Spedizioni (0/3) (Difficile)

Pass Battaglia

Fase 1: Distruggi le Sedie (0/80)

Infliggi danni con il Piccone (0/100)

Elimina i nemici a Borgallegro o a Parco Pacifico (0/3) (Difficile)

Fase 1: Cerca la lettera "O" in Parco Pacifico (0/1)

Questa sfida richiede di lanciare tre Fuochi di Artificio durante le partite di Fortnite Battaglia Reale. I Fuochi di Artificio si presentano come degli oggetti a forma di missile piantati sul terreno: per spararli in aria dovrete prima attivarli, avvicinandovi ad essi.

A fondo pagina abbiamo riportato una mappa con evidenziate le tre location in cui sparare i Fuochi di Artificio: dovrete recarvi a Rapide Rischiose (verso la casa situata a nord), a nord-est di Bosco Blaterante e all'estremità sud-est della mappa. Per aiutarvi con un riferimento visivo potete guardare il filmato proposto in apertura.

Parlando delle altre Sfide della Settimana 4, siete già riusciti a pilotare il biplano X4-Stormwing in differenti partite?