Fortnite: come completare la Sfida Trova 7 Gnomi di Ghiaccio

Dopo avervi mostrato come far scivolare il Disco di Ghiaccio per oltre 150 metri, in questa mini-guida alle Sfide della Settimana 6 di Fortnite Battaglia Reale (Stagione 7) vi spieghiamo come completare la sfida che richiede di trovare 7 Gnomi di Ghiaccio.

Sfide della Settimana 6

Gratuite

Cerca una scatola di munizioni nei diversi luoghi indicati

Cerca 7 gnomi di ghiaccio

Elimina avversari ad Approdo Avventurato o Pinnacoli Pendenti (Difficile)

Pass Battaglia

Fase 1: Visita Picco Polare e Pinnacoli Pendenti in una partita singola

Fai scivolare un disco da ghiaccio per più di 150 metri con un solo lancio

Fase 1: Infliggi danni agli avversari con mitragliette

Infliggi danni agli avversari con armi diverse in una partita singola (Difficile)

Per completare questa sfida dovrete trovare 7 Gnomi di Ghiaccio sparsi per la mappa di Fortnite Battaglia Reale. Le posizioni in cui rintracciarli sono evidenziate nell'immagine riportata a fondo pagina: troverete uno Gnomo sulla cima di uno scoglio a nord-est di Borgallegro, uno all'interno di una caverna situata all'estremità sud-ovest della mappa, uno accanto alla torre a sud-est di Picco Polare, uno a Condotti Confusi, uno accanto al camper a sud di Pinnacoli Pendenti, uno a sud-est di Spiagge Snob e uno a nord di Rampe Ghiacciate.

Se avete bisogno di aiutarvi con un riferimento visivo, potete guardare il filmato proposto in apertura, dove vengono mostrate tutte le posizioni degli Gnomi di Ghiaccio.