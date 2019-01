Fortnite Settimana 7: Guida Sfida usa una Fenditura in partite diverse

A partire da oggi i giocatori di Fortnite Stagione 7 possono dedicarsi alle nuove Sfide della Settimana 7. Di seguito vi spiegheremo come completare la sfida che richiede di utilizzare una Fenditura (o una Fenditura portatile) in tre partite diverse.

Visita gli Avamposti delle Spedizioni (0/7)

Usa una Fenditura o una Fenditura Portatile in partite diverse (0/3)

(0/3) Eliminazioni con la Pistola (0/3) (Difficile)

Fase 1: Atterra a Borgo Bislacco (0/1)

Cerca forzieri in Sponde del Saccheggio o Rampe Ghiacciate (0/7)

Distruggi un aereo X-4 Stormwing (0/1) (Difficile)

Fase 1: Infliggi danni agli avversari durante una singola partita (0/200) (Difficile)

Per portare a termine questa sfida dovrete utilizzare una Fenditura o una Fenditura portatile in tre match differenti. Come potete vedere nell'immagine riportata in fondo, le Fenditure sono posizionate verso i confini esterni della mappa, con una maggiore concentrazione nel bioma del deserto. Le due Fenditure cerchiato di blu, in particolare, potranno essere utilizzate all'infinito senza nessun tipo di limite: ne trovate una a Bosco Blaterante e una nell'estremità sud-ovest dell'isola.

In alternativa, oltre alle Fenditure normali potrete utilizzare anche le Fenditure portatili, sia le vostre che quelle degli altri giocatori (prima che spariscano dalla mappa). Per completare la sfida, dunque, non vi resta che utilizzare un qualsiasi tipo di fenditura nell'arco di tre partite differenti.