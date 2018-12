Fortnite: come completare la sfida Utilizza una Zipline in partite diverse

I giocatori di Fortnite Stagione 7 possono dedicarsi alle nuove Sfide della Settimana 3. Tra queste ce n'è una che richiede di utilizzare le nuove Zipline introdotte nella mappa: di seguito vi spieghiamo dove trovarle per completare la sfida.

Sfide della Settimana 3

Gratuite

Utilizza una Zipline in partite diverse (0/5)

(0/5) Fase 1: Atterra a Rifugio Ritirato (0/1)

Eliminazioni con arma leggendaria (0/2) (Difficile)

Pass Battaglia

Infliggi danni ai nemici con le pistole (0/500)

Suona il campanello di una casa con dentro un nemico in diverse partite (0/3)

Elimina i nemici con mitraglietta SMG (0/3) (Difficile)

Elimina i nemici con le pistole (0/3) (Difficile)

Per portare a termine questa sfide dovrete trovare una delle nuove funivie sparse nella mappa di Fortnite Battaglia Reale, avvicinarvi ad esse e utilizzarle con il vostro personaggio. L'operazione dovrà essere ripetute cinque volte in cinque partite differenti, assicurandosi di completare il match in corso.

Se cercate aiuto per trovare le nuove Zipline, potete dare un'occhiata alla mappa riportata a fondo pagina. Al suo interno sono segnate di rosso tutte le funivie sparse nell'isola di Fortnite Battaglia Reale. Se invece avete bisogno di un riferimento visivo per capire come funzionano le Zipline, potete dare un'occhiata al video riportato in cima.

Parlando delle altre Sfide della Settimana 3, siete già riusciti a suonare il campanello di tre abitazioni con all'interno almeno un avversario?