Fortnite: come completare la sfida Vaporizza lo spray su diversi poster di Carburo o Omega

Puntuale come ogni giovedì, è arrivato il consueto reset settimanale di Fortnite Battaglia Reale, che ha portato con sé 7 sfide nuove di zecca. Ecco a voi le sfide della Settimana 6 della Stagione 4...

Cerca Consegne di Rifornimenti (0/3)

Infliggi danni agli avversari con Fucili Pesanti (0/1000)

Cerca dei forzieri a Sponde del Saccheggio (0/7)

Vaporizza lo spray su diversi poster di Carburo o Omega (0/7)

(0/7) Cerca tra un Parco giochi, un Campeggio e un'Impronta (0/1) - difficile

Eliminazioni con mitragliette (0/2) - difficile

Elimina nemici a Corso Commercio (0/3) - difficile

Vi abbiamo già mostrato dove trovare il punto situato tra un Parco giochi, un Campeggio e un'Impronta. Ora, invece, è il momento di indicarvi la posizione dei poster di Carburo o Omega da imbrattare con lo spray. Noi ne abbiamo trovati 15, e li abbiamo tutti indicati sulla mappa che trovate in basso (vi consigliamo di ingrandirla).

Per completare la sfida sarà sufficiente spruzzare lo spray solamente su 7 di essi, anche in differenti partite. Assicuratevi però di portarle sempre al termine, anche con una sconfitta, altrimenti i progressi non verranno conteggiati. Si tratta di una sfida di livello Normale, per cui al suo completamento verrete ricompensati con 5 Stelle della Battaglia.