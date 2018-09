Fortnite: come completare la sfida Visita diverse Teste di Pietra

La Settimana 9 della Stagione 5 di Fortnite Battaglia Reale è finalmente cominciata, e con sé ha portato un nuovo carico di sfide nuove di zecca. Come sempre, sono suddivise i 3 gratuite per tutti e 7 riservate ai possessori del Pass della Battaglia.

Sfide della Settimana 9 della Stagione 5

Gratuite

Infliggi danni agli avversari con armi esplosive (0/500)

Ottieni Punti Acrobazia con un Carrello della Spesa o un ATK (150.000)

Segui la mappa del tesoro trovata a Condotti Confusi (0/1) - difficile

Pass della Battaglia

Fase 1: Cerca un forziere nelle Montagnole Maledette (0/1)

Visita diverse Teste di Pietra (0/7)

(0/7) Eliminazioni con fucili d'assalto (0/5) - difficile

Elimina gli avversari nel Tempio Tomato (0/3) - difficile

Vi abbiamo già mostrato dove trovare il tesoro segnato sulla mappa di Condotti Confusi. In questa guida, invece, vi spieghiamo dove si trovano le teste di pietra che bisogna visitare per completare una delle sfide riservate ai possesso del Pass.

Sulla mappa che trovate in calce abbiamo segnato tutte le teste di pietra che siamo riusciti a trovare sull'isola di gioco. Per completare la sfida dovete visitarle tutte e sette. Se tornate presso una testa di pietra già visitata in precedenza, non vi verrà conteggiata. Potete dedicarvi alla loro ricerca anche in differenti partite.

Come specificato, questa sfida è riservata solo ed esclusivamente ai giocatori che hanno acquistato il Pass della Battaglia. È di livello normale, pertanto il suo completamento vi frutterà 5 Stelle della Battaglia.