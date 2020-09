Fortnite: come completare tutte le sfide del 3° compleanno

Epic Games ha appena dato il via all'evento a tempo di Fortnite Battaglia Reale dedicato al terzo anniversario del gioco. Scopriamo insieme come portare velocemente a compimento tutte le sfide per ottenere ricompense esclusive e un bel po' di punti esperienza.

Gioca partite (0/10) - Ricompensa: spray

Questa è la sfida più semplice: avviate e completate dieci partite in qualsiasi modalità di gioco, senza preoccuparvi in alcun modo di arrivare primi.

Balla davanti a diverse torte di compleanno (0/10) - Ricompensa: copertura reattiva per armi e veicoli

Per completare questa sfida dovete visitare dieci punti d'interesse ed eseguire un'emote di fronte alle torte. Sulle nostre pagine trovate la posizione delle torte in Fortnite Capitolo 2.

Sopravvivi agli avversari (0/500) - Ricompensa: emote

Si tratta di un'altra sfida molto semplice, dal momento che non occorre far altro che giocare e sopravvivere a 500 nemici. In base alla vostra abilità nel gioco potrete completare la missione più o meno velocemente.

Ottieni salute o scudo con la torta di compleanno (0/50) - Ricompensa: 80.000 Punti Esperienza

Altra sfida legata alle torte, nella quale però bisogna mangiare i pezzi di torta fino a recuperare un totale di 50 punti vita o scudo. A questo proposito, vi invitiamo a dare un'occhiata alla nostra guida su come ottenere salute o scudo con la torta di compleanno di Fortnite.

Portando a termine tutti e quattro gli obiettivi riceverete anche un esclusivo dorso decorativo a forma di torta con sopra la candelina del terzo anniversario del battle royale.