Fortnite: come completare tutte le sfide di Aquaman e sbloccare il suo set

Non avete ancora sbloccato Aquaman nella Stagione 3 di Fortnite Capitolo 2? Ecco allora una rapida guida con i consigli per completare tutte le sfide della skin esclusiva del nuovo Pass Battaglia.

Per aggiungere Aquaman alla vostra collezione dovete semplicemente completare le sue cinque sfide settimanali:

La prima di queste sfide non è completabile al momento per via di un bug che affligge i Mulinelli e, pertanto, Epic Games l'ha eliminata dal gioco regalando a tutti gli utenti le relative ricompense. Una volta completate tutte le sfide e ottenuta la skin di Aquaman, vi suggeriamo anche di procedere ad ottenere l'eroe nella sua versione priva di costume. Sulle nostre pagine trovate infatti la guida su come tuffarsi a Forra Favolosa e sbloccare Arthur Curry.

Sapevate che la skin di Black Manta, il villain di Aquaman, è ora disponibile nel negozio oggetti di Fortnite Capitolo 2?