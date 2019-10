Fortnite: come completare le sfide Ascesa Stellare e ottenere Lo Scienziato

Anche la Stagione 10 di Fortnite ha introdotto la sua skin segreta: stiamo parlando del costume chiamato Lo Scienziato. Per sbloccarla insieme ai suoi stili vi basta completare le sfide Ascesa Stellare. Vi spieghiamo come portarle a termine tutte.

Di seguito elenchiamo tutte le sfide Ascesa Stellare di Fortnite, spiegandovi come completarle tutte. In questo modo sbloccherete la skin dello Scienziato, insieme ai suoi stili aggiuntivi.

Distruggi strutture con Fenditure rottami (0/10)

Tutto quello che dovete fare è trovare una Fenditura rottami nel bottino a terra, nei forzieri, nelle consegne di rifornimenti o nei Lama, e utilizzarla contro le strutture per distruggerle. Vi consigliamo di puntare alle strutture meno resistenti, in modo da rendere le cose più semplici.

Visita Zone di fenditura diverse nella stessa partita (0/3)

Vi basta visitare tre diverse Zone di fenditura nell'arco della stessa partita. Se avete bisogno di aiuto per individuarle, sulla mappa riportata a fondo pagina abbiamo cerchiato tutte le Zone di fenditura presenti sull'isola di Fortnite Battaglia Reale.

Elimina avversari presso Zone fenditura (0/7)

Non dovrete far altro che eliminare sette avversi all'interno delle Zone di fenditura. Potete portarvi avanti con questa sfida mentre completate quella che richiede di visitare le Zone di fenditura nella stessa partita.

Cerca forzieri o scatole di munizioni nelle Zone di Fenditura (0/20)

Recatevi presso le Zone di fenditura, aprite tutti i forzieri che trovate nei dintorni e raccogliete le scatole di munizioni fino a completare la sfida.

Atterra in una Zona di Fenditura e piazzati tra i primi 10 in Solo, Duo o Squad (0/1)

Scegliete una Zona di Fenditura in cui atterrare, e giocate con cautela in modo da piazzarvi tra i primi dieci in classifica. Se avete un buon gruppo con cui giocare, vi consigliamo di completare questa sfida nella modalità a coppie o a squadre.

Consuma oggetti da raccogliere con glitch dagli effetti diversi (0/4)

Sulle nostre pagine vi abbiamo già spiegato come completare la sfida che richiede di consumare oggetti da raccogliere con glitch dagli effetti differenti.

Tocca un Cubo gigante luminoso, entra nella Fenditura e cerca un Modulo d'atterraggio (0/3)

Vi rimandiamo alla nostra mini-guida che vi mostra come completare la sfida Tocca un Cubo gigante luminoso, entra nella Fenditura e cerca un Modulo d'atterraggio.