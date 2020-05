Fortnite: come completare tutte le sfide Assalto all'Agenzia

Arrivati agli sgoccioli della Stagione 2 di Fortnite, i giocatori del battle royale di Epic Games possono dedicarsi alle sfide Assalto all'Agenzia. In questa mini-guida vi spieghiamo come completarle, in modo da ricevere le relative ricompense previste.

Le sfide Assalto all'Agenzia di Fortnite sono in tutto cinque. Le elenchiamo di seguito, spiegandovi come portarle a termine nel modo più breve e semplice possibile.

Atterra all'Agenzia

Una sfida molto facile, che richiede semplicemente di atterrare all'Agenzia, location che è facile individuare al centro della mappa di Fortnite Stagione 2. Una volta portata a termine, la sfida vi ricompenserà con 40.000 PE.

Sopravvivi ai cerchi della Tempesta

Vi rimandiamo alla nostra mini-guida che vi spiega come sopravvivere ai cerchi della Tempesta velocemente. Dopo averla completata verrete ricompensati con altri 40.000 PE.

Apri un forziere bloccato dalle fazioni in basi spie diverse

Sulle nostre pagine vi abbiamo mostrato dove aprire i forzieri bloccati dalle fazioni. Completando questa sfida riceverete in ricompensa uno speciale piccone.

Nuota oltre i portelli all'Agenzia

Potete consultare direttamente la nostra mini-guida che vi spiega come nuotare oltre i cinque portelli dell'Agenzia. Anche questa sfida vi premierà con 40.000 PE.

Elimina uno scagnozzo in più rifugi

infine, per capire come completare l'ultima sfida vi basta consultare la nostra mini-guida che vi mostra dove eliminare gli scagnozzi in diversi rifugi.