Fortnite: come completare le sfide di Attack On Titan e sbloccare la skin di Eren Jaeger

Il tanto atteso momento è arrivato: da oggi, 11 aprile 2023, i giocatori di Fortnite Capitolo 4 Stagione 2 che possiedono il Battle Pass possono procedere con il completamento delle sfide a tempo che permettono di sbloccare il costume di Eren Jaeger da Attack On Titan e tutto il resto del suo set. Scopriamo insieme come portare a termine le sfide.

Ecco alcuni consigli per velocizzare il completamento delle sfide di Attack on Titan:

Dondolati da 3 alberi diversi di fila con l'Attrezzatura ODM (0/1) - Ricompensa: Schermata di caricamento 'Un mondo senza mura'

Questa sfida è molto semplice, a patto che la si completi in un'area della mappa in cui vi sono parecchi alberi. Una volta messe le mani sul dispositivo di manovra tridimensionale, dovrete premere il grilletto destro senza mirare per utilizzare il gadget mitico in maniera molto simile a quanto visto con le ragnatele di Spider-Man e agganciare in serie tre alberi diversi.

Esamina cassepanche del Corpo di ricerca (0/3) - Ricompensa: Spray 'Sfida di Eren'

Le cassepanche del Corpo di ricerca sono un tipo speciale di forziere che si può trovare all'interno delle Torri di Guardia e che spesso e volentieri contiene gli oggetti mitici dell'evento a tempo, ovvero il dispositivo di manovra tridimensionale (Attrezzatura ODM) oppure la Lancia di Tuono. Per completare la sfida è sufficiente atterrare in queste aree in svariate partite e aprire i contenitori.

Trova il seminterrato della famiglia Jaeger in Piazza Incudine (0/1) - Ricompensa: Dorso decorativo 'Chiave dello scantinato'

Gli sviluppatori di Fortnite hanno ricreato il seminterrato del padre di Grisha Jaeger all'interno del gioco ed è possibile visitarlo recandosi a Piazza Incudine. Questo speciale luogo è nascosto sotto l'edificio all'estremità sud-est del punto d'interesse e basta entrarci per completare la sfida.

Visita le Torri di Guardia (0/5) - Ricompensa: Emote 'Saluto del Corpo di Ricerca'

Per il completamento di questa missione occorre visitare cinque diverse Torri di Guardia, anche in partite diverse. Se non sapete come trovare questi posti, potete dare un'occhiata alla mappa che abbiamo preparato per voi e sulla quale sono contrassegnate le posizioni di tutte e sette le torri.

Colpisci alla nuca i diversi Bersagli Giganti attaccando con l'Attrezzatura ODM (0/4) - Ricompensa: Strumento raccolta 'Attacco del gigante'

Sempre sull'immagine in calce alla guida trovata la mappa con i Bersagli Giganti, ovvero enormi cartelloni di legno a forma di gigante che i giocatori devono colpire utilizzando l'Attrezzatura ODM. In prossimità del collo di questi oggetti è situato un oggetto luminoso che va colpito usando il gadget mitico: per fare ciò occorre mirare e poi premere il tasto per fare fuoco, così che il personaggio si scagli verso l'obiettivo e lo colpisca con le lame.

Colpisci gli avversari con attacchi con Attrezzatura ODM o con la Lancia di Tuono (0/7) - Ricompensa: Emoticon 'Eren determinato'

Per completare questo incarico dovete innanzitutto procurarvi uno dei due oggetti mitici dell'evento, possibilmente all'interno delle Torri di Guardia, e poi colpire i nemici per sette volte, anche in partite diverse. Probabilmente è più semplice usare la Lancia di Tuono, che con le sue esplosioni coinvolge un'area più ampia e rende più facile colpire il bersaglio.

Distruggi strutture con una Lancia di Tuono (0/50) - Ricompensa: Copertura per armi e veicoli 'Attrezzatura del corpo'

Sempre usando la lancia di Tuono, dovrete distruggere 50 strutture. Con il termine struttura non si intende necessariamente ciò che hanno costruito gli altri avversari, poiché vanno bene anche gli edifici presenti di default in giro per la mappa. Individuate le case più piccole e fate fuoco, così da velocizzare il completamento della sfida grazie alla fragilità delle strutture.

Danneggia avversari mentre sei in volo (0/300) - Ricompensa: Icona Stendardo del Corpo di Ricerca

Altra sfida che coinvolge i nuovi gadget mitici, visto che occorre infliggere un totale di 300 punti danno in volo, mentre si usa l'Attrezzatura ODM. Non ci sono trucchi particolari per completare questa missione e occorre procurarsi l'oggetto per poi attaccare dall'alto i bersagli che si muovono in giro per la mappa.

Completa gli incarichi Eren Jaeger (0/8) - Ricompensa: Costume 'Eren Jaeger'

Una volta completati tutti e otto gli incarichi, avrete accesso immediato alla skin di Eren Jaeger. Chi vuole invece ottenere anche i costumi di Mikasa e Levi, dovrà necessariamente ricorrere alla carta di credito, visto che entrambi sono in vendita nel negozio e richiedono un bel po' di V-Bucks.

