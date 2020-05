Fortnite: come completare tutte le sfide Dominio Locale

Le sfide Dominio Locale di Fortnite Stagione 2 permettono ai giocatori del battle royale di Epic Games di fare incetta di punti esperienza. In questa mini-guida vi spieghiamo come completarle tutte, in modo da salire di livello nel Pass Battaglia.

Le sfide Dominio Locale sono state pubblicate in due riprese. Ciascuno dei due set è composto da 10 sfide a fasi: vediamo come portarle a termine tutte.

Guida al primo set delle sfide Dominio Locale

Elimina giocatori o scagnozzi a Parco Pacifico

Per completare tutte le fasi della sfida dovete eliminare in tutto 100 fra giocatori e scagnozzi a Parco Pacifico. Obiettivo che riuscirete a raggiungere abbastanza facilmente nell'arco di qualche partita.

Apri forzieri bloccati da uno scanner ID alla Grotta

L'ultima fase richiede di aprire 10 forzieri bloccati da uno scanner ID alla Grotta. Non vi resta che dirigervi alla Grotta e trascinare gli scagnozzi di fronte allo scanner ID per aprire i forzieri.

Getta gli scagnozzi fuori bordo dallo Yacht

In questo caso dovrete gettare in tutto 10 scagnozzi fuori bordo dallo Yacht. Un obiettivo abbastanza semplice che potrete completare in breve tempo.

Distruggi gli gnomi a Campo Merluzzo o Forte Frittella

Vi rimandiamo alla nostra guida che vi mostra dove distruggere gli gnomi a Campo Merluzzo o Forte Frittella.

Danneggia giocatori all'Agenzia

Per completare le tre fasi dovete infliggere in tutto 10.000 punti danno ai giocatori presso l'Agenzia, l'area situata al centro dell'isola di Fortnite Stagione 2.

Raccogli metallo all'Idro 16 o a Vetture Vantaggiose

Vi rimandiamo alla nostra mini-guida che vi mostra come raccogliere metallo all'Idro 16 e Vetture Vantaggiose.

Cerca le scatole di munizioni a Lago Languido

Per completare le tre fasi dovrete raccogliere in tutto 30 scatole di munizioni a Lago Languido. Non vi resta dunque che raggiungere questo luogo indicato sulla mappa, mettervi alla ricerca delle scatole di munizioni e raccoglierle.

Cerca dei forzieri al Corso Commercio

Si tratta praticamente della stessa sfida precedente, con la differenza che in questo caso dovrete aprire fino a 30 forzieri a Corso Commercio.

Pesca un pesce nel Pantano Palpitante

Vi rimandiamo alla nostra mini-guida che vi spiega come pescare nel Pantano Palpitante.

Posizionati nella top 10 dopo l'atterraggio a Moli Molesti

Per completare tutte le fasi di questa sfida dovrete posizionarvi per 10 volte tra i primi 10 dopo l'atterraggio a Moli Molesti. Non vi resta che mettere in pratica tutte le vostre abilità per sopravvivere agli avversari e classificarvi nella top 10 dopo essere atterrati a Moli Molesti. Come sempre, in questi casi vige il consiglio di giocare con la giusta prudenza, senza esporsi a rischi inutili.

Guida al secondo set delle sfide Dominio Locale

Elimina giocatori o scagnozzi presso il Pozzo

Per completare le tre fasi della sfida dovete eliminare in tutto 10 fra giocatori e scagnozzi presso il Pozzo. Obiettivo che riuscirete a raggiungere abbastanza facilmente nell'arco di poche partita.

Cerca le scatole di munizioni nelle Sabbie Sudate

In questo caso dovrete raccogliere in tutto 30 scatole di munizioni a Sabbie Sudate. Non vi resta dunque che raggiungere questo luogo indicato sulla mappa, mettervi alla ricerca delle scatole di munizioni e raccoglierle.

Elimina giocatori o scagnozzi presso lo Squalo

Si tratta praticamente della stessa sfida che richiede di eliminare i giocatori o gli scagnozzi presso il Pozzo, con la differenza che in questo caso dovrete farli fuori presso lo Squalo. Per completare tutte le fasi dovete eliminarne in tutto 10.

Cerca forzieri a Scogliere Scoscese

Andate a Scogliere Scoscese, cercate i forzieri presenti nell'area e apriteli. Per portare a termine tutte le fasi della sfida sarà sufficiente aprirne in tutto 18.

Posizionati nella top 10 dopo l'atterraggio a Fattoria Frenetica

Per completare tutte le fasi di questa sfida dovrete posizionarvi per 7 volte tra i primi 10 dopo l'atterraggio a Fattoria Frenetica. Non vi resta che mettere in pratica tutte le vostre skill per sopravvivere agli avversari e classificarvi nella top 10 dopo essere atterrati a Fattoria Frenetica. Anche in questo caso, il consiglio migliore è quello di giocare con la giusta prudenza, senza esporsi a rischi inutili.

Raccogli legno presso la Foresta Frignante

La Foresta Frignante è ricca di alberi che possono essere colpiti per raccogliere il legno. Per completare le tre fasi di questa sfida vi basta raccogliere in tutto 3.000 unità di legno.

Distruggi gli orsacchiotti a Siepi d'Agrifoglio

Vi rimandiamo alla nostra mini-guida che vi mostra dove distruggere gli orsacchiotti a Siepi d'Agrifoglio.

Applica scudi o cure presso la Baraccopoli o il Frutteto

Potete consultare direttamente la nostra mini-guida che vi spiega come applicare scudi o cure a Baraccopoli o al Frutteto.

Danneggia giocatori presso Borgo Bislacco

Recatevi al Borgo Bislacco e infliggete danni ai giocatori avversari con le armi a vostra disposizione. Per completare tutte le fasi di questa sfida dovrete infliggere un totale di 2.500 punti danno.

Prendi armi presso le Brughiere Brumose

Infine, l'ultima sfida a fasi del Dominio Locale richiede di raccogliere armi a Brughiere Brumose. Per portare a termine tutte le fasi, in particolare, è necessario raccogliere 7 armi.