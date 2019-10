Fortnite: come completare tutte le sfide Eroi Senza Tempo

L'ultima settimana della Stagione 10 di Fortnite ha accolto le sfide Eroi Senza Tempo, evento di chiusura che farà da spartiacque con l'arrivo della nuova season. In questa mini-guida vi spieghiamo come completarle tutte.

Di seguito elenchiamo tutte le sfide Eroi Senza Tempo di Fortnite, spiegandovi come portarle a termine.

Raccogli registrazione del Visitatore su Isola Fluttuante e Corso Commercio

Per completare questa sfida potete consultare la nostra mini-guida dedicata che mostra dove trovare le registrazioni su Isola Fluttuante e Corso Commercio.

Infliggi danni agli avversari

Questa sfida richiede di infliggere 2500 punti danno agli avversari, anche nel corso di più partite. Non vi resta che gettarvi nella mischia e andare a caccia di nemici, fino a quando non accumulerete almeno 2500 punti di danno.

Raccogli registrazione del Visitatore a Palme Acquatiche e Boschetto Bisunto

Vi rimandiamo alla nostra mini-guida che mostra dove trovare le registrazioni a Palme Acquatiche e Boschetto Bisunto.

Sopravvivi agli avversari

In questo caso dovrete sopravvivere a un totale di 250 avversari. L'obiettivo può essere raggiunto nell'arco di qualche partita: arrivando in posizione 30, per esempio, sarete sopravvissuti a 70 avversari. Più in alto vi classificherete, maggiore sarà il numero di nemici ai quali sarete sopravvissuti. Giocate e portate a termine le partite fino a quando non sarete sopravvissuti ad almeno 250 avversari.

Raccogli registrazione del Visitatore a Periferia Astrale e Gotham City

Vi basta consultare la nostra mini-guida che mostra le posizioni delle registrazioni a Periferia Astrale e Gotham City.

Cerca i forzieri

L'ultima sfida richiede di cercare e trovare 25 forzieri. La completerete senza particolari difficoltà nell'arco di poche partite, visitando le varie location della mappa in cui si trovano i forzieri (in particolare i luoghi indicati e gli edifici).

Se siete riusciti a raccogliere tutte le registrazioni del Visitatore, non dimenticate di consultare la nostra mini-guida che vi spiega come sbloccare lo stile Bianco dello Scienziato.