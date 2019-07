Fortnite: come completare tutte le Sfide dell'evento 14 Giorni d'Estate

Fino al 16 luglio i giocatori di Fortnite Battaglia Reale (Stagione 9) possono dedicarsi alle sfide dell'evento 14 Giorni d'Estate. In questa guida vi spieghiamo come completare tutte le sfide dell'evento estivo, aiutandovi a ottenere in ricompensa l'esclusivo dorso decorativo Frappè.

Di seguito elenchiamo tutte le sfide dell'evento 14 Giorni d'Estate di Fortnite, linkandovi le nostre mini-guide che vi spiegano come portarle a termine.

Danza in diverse feste in spiaggia (0/6)

Questa sfida richiede di danzare in 6 diverse feste in spiaggia. Completandola otterrete in ricompensa l'emote Dove non si tocca.

Fai rimbalzare un pallone da spiaggia gigante in partite diverse (0/5)

Per completare questa sfida dovete far rimbalzare un pallone da spiaggia gigante in cinque partite diverse. In ricompensa otterrete la schermata di caricamento Tintarella.

Eliminazioni con un'arma giornaliera fuori magazzino o una Pistola a tamburo (0/5)

Per portare a termine questa sfida dovrete eliminare cinque nemici utilizzando l'arma giornaliera fuori magazzino o la Pistola a tamburo. Se volete utilizzare l'arma giornaliera fuori magazzino, non vi resta che consultare dal menù qual è l'arma scelta del giorno. In alternativa, per completare la sfida potete comunque utilizzare la Pistola a tamburo. La ricompensa prevista è l'oggetto giocattolo Bomba d'Acqua.

Ringrazia l'autista del bus e finisci tra i primi 20 in partite diverse (0/5)

In questo caso dovrete salutare l'autista del bus a inizio partita, e arrivare tra i primi 20 giocatori all'interno della partita stessa. L'obiettivo andrà raggiungo in almeno cinque partite diverse. Completando la sfida otterrete in ricompensa l'emoticon Miscela Perfetta.

Fai scoppiare i palloncini da festa (0/5)

Per portare a termine questa sfida dovrete far esplodere cinque palloncini da festa. I palloncini in questione si trovano nelle stesse posizioni in cui cui bisogna recarsi per completare la sfida Danza in diverse feste in spiaggia. La ricompensa prevista è lo spray Soleggiato.

Cerca gli unicorni gonfiabili negli specchi d'acqua (0/3)

Per portare a termine la sfida dovrete cercare e trovare tre unicorni gonfiabili galleggianti. Dopo averla completata otterrete in ricompensa la copertura Neon Tropicale.

Colpisci un giocatore con una bomba d'acqua in partite diverse (0/3)

Non dovrete far altro che colpire un giocatore con una bomba d'acqua in tre partite diverse. Ricordiamo che la bomba d'acqua è un oggetto giocattolo che riceverete come ricompensa completando la sfida "Eliminazioni con un'arma giornaliera fuori magazzino o una Pistola a tamburo".

Rimbalza su un ombrellone gigante in partite diverse (0/3)

Per portare a termine questa sfida dovete rimbalzare su un ombrellone gigante nell'arco di tre partite. La ricompensa prevista è lo Stendardo.

Fai punti acrobazia con un Driftboard con Neon tropicale applicato (0/250.000)

Dovrete eseguire 250.000 punti acrobazia a bordo di un Driftboard con applicata la copertura Neon tropicale (che avrete ottenute come ricompensa completando la sfida "Cerca gli unicorni gonfiabili negli specchi d'acqua").

Spara i fuochi d'artificio che hai trovato lunga la riva del fiume (0/3)

Questa sfida richiede di trovare i fuochi d'artificio posizionati lungo la riva del fiume, interagire con essi e spararli nel corso di una partita. Dopo averla completata otterrete in ricompensa lo strumento di raccolta Basso e Lento.

Ottieni un punteggio di 10 o più Tabelloni della Fiera (0/1)

Per portare a termine questa sfida dovete ottenere un punteggio di 10 o più in un qualsiasi Tabellone della fiera presente nell'isola di Fortnite Battaglia Reale. La ricompensa prevista è la scia Palloni da Spiaggia.

Visita un ombrellone da spiaggia gigante e una paperella di gomma gigante in una sola partita (0/2)

Per completare questa sfida dovrete visitare un ombrellone gigante e una paperella di gomma gigante nell'arco di una singola partita. A sfida completata otterrete in ricompensa il dorso decorativo Zainetto Paperetto.

Cerca la piccola paperella di gomma nel punto nascosto della schermata di caricamento di Tuffo d'Estate (0/1)

Non dovrete far altro che trovare la paperella di gomma a sud di Palmeto Paradisiaco. La ricompensa prevista è la musica Scintille.

Distruggi i grill con lo Strumento raccolta Basso e lento (0/7)

Per completare questa sfida dovrete distruggere 7 grill utilizzando lo Strumento raccolta Basso e lento, oggetto che otterrete dopo aver completato la sfida Spara i fuochi d'artificio lungo la riva del fiume. In questo caso la ricompensa prevista è lo Stendardo.

Dopo aver completato tutte e 14 le sfide dell'evento 14 Giorni d'Estate di Fortnite, otterrete in ricompensa l'esclusivo dorso decorativo Frappè.