Fortnite: come completare tutte le sfide di Fortnitemares L'Incubo

Con l'aggiornamento pomeridiano di oggi di Fortnite Capitolo 2 Stagione 4 sono arrivate anche le ultime sfide dell'evento a tempo di Halloween 2020, ovvero Fortnitemares La Vendetta di Mida. Scopriamo insieme come fare per completare tutte le sfide ora disponibili.

Diventa un'Ombra (0/3) - Ricompensa: 40.000 Punti Esperienza

Per completare la prima sfida non occorre far altro che trasformarsi in un'Ombra per un totale di tre volte in una delle seguenti modalità: Singolo, Coppie o Squadre. Per rendere il completamento della sfida più semplice potete dare un'occhiata alla guida su come trasformarsi in un'Ombra in Fortnite Capitolo 2.

Viaggia per 100 metri su una scopa da strega (0/100) - Ricompensa: 40.000 Punti Esperienza

Questa è una sfida molto semplice, dal momento che entrare in possesso di una scopa da strega (oggetto mitico esclusivo di Fortnitemares) non è affatto difficile. Come per le altre sfide, anche in questo caso vi invitiamo a leggere la guida su come viaggiare per 100 metri su una scopa da strega in Fortnite.

Mangia dolciumi (0/25, sfida di gruppo) - Ricompensa: copertura per armi e veicoli "Ombra di Mida"

Anche questa sfida coinvolge un oggetto unico dell'evento, ovvero le caramelle. Per velocizzare il completamento della missione vi suggeriamo di dare uno sguardo alla nostra guida su come mangiare dolciumi in Fortnitemares.

Infliggi danni con un Veicolo Posseduto (0/100) - Ricompensa: 40.000 Punti Esperienza

Il completamento di questa sfida richiede alcuni passaggi aggiuntivi, poiché è compito del giocatore trasformare i veicoli in Veicoli Posseduti. Se volete conoscere un trucco per completare la missione, leggete la nostra guida su come infliggere danni con un Veicolo Posseduto in Fortnite.

Rileva giocatori come Ombra (0/10) - Ricompensa: 40.000 Punti Esperienza

Questa particolare sfida coinvolge invece una delle abilità delle Ombre, le creature viola nelle quali ci si può trasformare alla morte nella modalità L'Incubo. Leggete la nostra guida su come rilevare giocatori come Ombra in Fortnite per completare la missione in pochi minuti.

Elimina Mida Ombra (0/1, sfida di gruppo) - Ricompensa: strumento da raccolta "Zucca Spaccatutto"

La sfida più complessa dell'evento di Halloween 2020 è sicuramente questa, dal momento che sono in tantissimi i giocatori che atterrano alle Rovine per eliminare il pericoloso boss. Se avete bisogno di consigli, date un'occhiata ai nostri consigli per eliminare Mida Ombra in Fortnitemares.

Elimina Ombre come un giocatore (0/3) - Ricompensa: 40.000 Punti Esperienza

Nulla di particolarmente complesso, visto che in qualsiasi partita tutti i giocatori eliminati tornano nel luogo esatto nel quale sono stati fatti fuori in forma d'ombra. Atterrate in un luogo non particolarmente affollato, eliminate un avversario e attendete che piova dal cielo per farlo fuori un'altra volta. Accumulate tre uccisioni (non per forza tutte nella stessa partita), e i 40.000 XP saranno vostri.

Visita diversi Capanni per Streghe (0/3) - Ricompensa: 40.000 Punti Esperienza

Una delle sfide più semplici dell'evento è quello che chiede ai giocatori di visitare uno dei cinque Capanni per Streghe sparsi in giro per l'isola del battle royale. Sulle nostre pagine trovate tutte le indicazioni su come visitare diversi Capanni per Streghe in Fortnite Capitolo 2.

Consuma bottino leggendario come Ombra (0/1, sfida di gruppo) - Ricompensa: dorso decorativo reattivo "Bobo"

Un'altra particolare sfida riguarda l'abilità di consumo delle Ombre, le quali possono interagire con gli oggetti come armi e gadget per recuperare energia. In questo caso occorre che qualcuno della squadra assorba un oggetto leggendario (ovvero arancione). Sulle nostre pagine vi proponiamo un semplice trucco per consumare bottino leggendario come Ombra in Fortnite.