Fortnite: come completare tutte le sfide di Neymar Jr e sbloccare la skin gratis

Da oggi i possessori del Pass Battaglia della Stagione 6 di Fortnite Capitolo 2 possono accedere ad una nuova ondata di sfide grazie alle quali si può sbloccare gratuitamente il costume di Neymar Jr oltre ad una serie di oggetti appartenenti al suo set, che include l'emote integrata per la trasformazione.

Ecco di seguito l'elenco completo delle sfide di Neymar Jr e una serie di consigli utili per completarle nel minor tempo possibile:

Parla con un Personaggio Calcio (0/1) - Ricompensa: Pallone da Calcio (Giocattolo raro) e Icona Stendardo (Serie d'Icone)

Per completare questa sfida, che consente di ottenere in un colpo solo due diverse ricompense, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida con i consigli su come parlare con un Personaggio Calcio in Fortnite Capitolo 2 Stagione 6.

Completa gli incarichi dai Personaggi Calcio (0/3) - Ricompensa: Schermata di caricamento "Matador" (Serie d'Icone)

La guida suggerita poco sopra include tutti i dettagli sul completamento dei vari incarichi proposti dai Personaggi Calcio, i quali affidano ai giocatori missioni molto semplici che possono essere portate a termine in una manciata di secondi.

Completa gli incarichi dai Personaggi Calcio (0/5) - Ricompensa: Costume di Neymar Jr. (Serie d'Icone)

Anche in questo caso potete dare uno sguardo alla prima guida dell'elenco, così da aggiungere al vostro inventario anche la skin di Neymar Jr (fondamentale per completare alcune delle sfide più sotto).

Distanza calciando in caduta il giocattolo Pallone da Calcio come Neymar Jr (0/500) - Ricompensa: Dorso decorativo "Trofeo Joia" (Serie d'Icone)

Se avete bisogno di suggerimenti per questa missione, vi invitiamo a leggere la guida che abbiamo realizzato su come completare la sfida Distanza calciando in caduta il giocattolo Pallone da Calcio come Neymar Jr.

Segna un goal con il Pallone da Calcio con Neymar Jr (0/1) - Ricompensa: Strumento da raccolta "Colpo del GIaguaro" (Serie d'Icone)

Questa è una delle sfide più semplici in assoluto: indossate il costume del calciatore, atterrate presso uno dei tre campetti da calcio ed eseguite l'emote Pallone da Calcio di fronte alla porta per segnare un goal.

Eliminazioni con Neymar Jr (0/3) - Ricompensa: Emote integrata per la trasformazione di Neymar Jr "Shhhh." (Serie d'Icone)

Altra missione molto facile da portare a termine, dal momento che non occorre fare altro che indossare la skin di Meymar Jr ed eliminare tre diversi giocatori in una qualsiasi modalità di gioco. Se avete difficoltà nelle modalità classiche (Solo, Coppie o Squadre), potete sempre fare affidamento alla Rissa a Squadre, nella quale far fuori altri giocatori è molto più semplice.

Queste sono invece le sfide utili per ottenere lo stile aggiuntivo e i restanti oggetti del set di Neymar Jr e, purtroppo, non potranno essere completate prima di qualche settimana:

Completa incarichi epici (0/45) - Ricompensa: Spray "Sono Pronto!" (Serie d'Icone)

Completa incarichi epici (0/49) - Ricompensa: Emoticon "Colpo Furtivo" (Serie d'Icone)

Completa incarichi epici (0/52) - Ricompensa: Emote "Esultanza Hang Loose" (Serie d'Icone)

Completa incarichi epici (0/56) - Ricompensa: Deltaplano "Acrobata dell'Aria" (Serie d'Icone)

Completa incarichi epici (0/60) - Ricompensa: Stile epico della skin di Neymar Jr "Esibizione" (Serie d'Icone)

Gli incarichi epici sono quelli "viola" e vengono proposti ogni settimana: questo significa che ci vorrà ancora qualche giorno per poter mettere le mani sulla colorazione aggiuntiva del personaggio esclusivo del Pass Battaglia e sul suo deltaplano.