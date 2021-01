Fortnite: come completare tutte le sfide di Operazione coi Fiocchi

Mancano ormai pochi giorni al termine di Operazione coi Fiocchi, l'evento a tema natalizio di Fortnite Capitolo 2 Stagione 5 che permette ai giocatori di ottenere un bel po' di oggetti per la personalizzazione degli avatar. Ecco di seguito qualche consiglio su come completare ogni singola sfida dell'evento ed ottenere anche due skin gratis.

Visita diversi avamposti del Commando di neve (0/1)

Per completare questa sfida occorre trovare le nuove strutture sparse in giro per l'isola. A questo proposito, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida con la posizione di tutti gli avamposti del Commando di neve.

Danza presso diversi alberi delle feste (0/5)

Questa sfida non chiede altro che trovare cinque diversi alberi di Natale in giro per la mappa ed eseguire una qualsiasi emote a pochi passi di distanza dall'oggetto. Sulle nostre pagine trovate la posizione di tutti gli alberi delle feste di Fortnite.

Esamina forzieri agli avamposti Commando di Neve (0/5)

Si tratta di una sfida molto semplice, dal momento che dovete atterrare presso uno degli avamposti Commando di Neve ed aprire un forziere per cinque volte. Alcuni avamposti contengono un solo forziere ed altri ne nascondono due: in tre o quattro partite dovreste riuscire a completare la sfida senza problemi.

Posizionati nella top 10 con amici nelle squadre (0/3)

Per completare questa sfida dovete avviare una partita nella modalità a squadre con almeno un amico nel team e posizionarvi almeno decimi. Se non riuscite nell'impresa potete sempre nascondervi nei cespugli ed attendere che gli altri giocatori si eliminino a vicenda.

Distruggi statue dello Schiaccianoci (0/5)

Questa sfida è molto semplice da completare, dal momento che la mappa è piena zeppa di statue da distruggere a colpi di piccone. Sulle nostre pagine trovate una guida con la posizione delle statue dello Schiaccianoci in Fortnite.

Percorri 5.000 metri su X-4 Stormwing (0/5.000)

Presso ogni avamposto del Commando di Neve si trovano almeno tre X-4 Stormwing, ovvero gli aeroplani di Fortnite. Il vostro obiettivo è quello di salire a bordo di un velivolo e percorrere un totale di 5.000 metri, non necessariamente nella stessa partita.

Abbatti strutture avversarie con X-4 Stormwing (0/10)

La missione in questione riguarda sempre gli aeroplani, ma in questo caso l'obiettivo è quello di distruggere con la mitragliatrice dello X-4 Stormwing un totale di dieci strutture avversarie. Il metodo più rapido per completare la sfida è quello di avviare una partita in modalità Rissa a Squadre, salire su un aeroplano e dirigersi verso il centro della Tempesta, dove i nemici sono soliti iniziare a creare enormi strutture di legno.

Raccogli Lingotti d’oro (0/100)

Si tratta di un'altra sfida molto semplice, soprattutto se doveste imbattervi in una delle casseforti che si nascondono in alcuni appartamenti o strutture della mappa. Se non sapete come accumulare questa valuta, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida su come accumulare Lingotti d'Oro in Fortnite Stagione 5.

Cattura un flopper innevato (0/1)

Completare questa sfida richiede un po' di pazienza, visto che dovrete provare più e più volte a trovare questa specifica creatura marina durante la pesca. Per qualche consiglio su come velocizzare la sfida, date pure uno sguardo alla nostra guida su come catturare un flopper innevato in Fortnite.

Rianima un giocatore in partite diverse (0/3)

Questa missione può essere completata molto velocemente in compagnia di un amico: vi basterà gettarvi giù da una struttura alta cinque o sei blocchi e fare in modo che il vostro alleato vi rianimi. Ripetete questo procedimento in tre partite diverse e avrete completato la sfida.

Nasconditi dentro un Commando di Neve subdolo in partite diverse (0/3)

Per completare questa missione dovrete nascondervi all'interno di uno dei pupazzi di neve sparsi per le varie aree della mappa. Sulle nostre pagine trovate anche una guida con la posizione di alcuni Commando di Neve subdoli.

Gioca a coppie/squadre con gli amici (0/5)

Altra sfida molto semplice: invitate un amico in squadra e avviate cinque partite. Non è necessario completare le partite e potete uscire subito per poi iniziarne un'altra e velocizzare il completamento della sfida.

Infliggi danni con un fucile a leva (0/100)

Questa missione coinvolge una delle armi introdotte con l'evento Operazione coi Fiocchi, ovvero il nuovo fucile di precisione chiamato "fucile a leva". Si tratta di un'arma piuttosto comune e presente nelle varianti non comune (verde), rara (blu) ed epica (viola). Per andare a colpo sicuro vi suggeriamo di completare questa sfida nella modalità Rissa a Squadre.

Rinfocola un falò (0/2)

La sfida in questione può essere completata in una manciata di secondi seguendo i nostri consigli su come rinfocolare un falò in Fortnite Stagione 5.

Va precisato che ciascuna di queste sfide è una sfida di gruppo, quindi è possibile avanzare o completare ogni singola missione anche grazie alle azioni compiute dagli altri giocatori presenti nella propria squadra. Ciò significa che se si avvia una partita in Rissa a Squadre ed altri giocatori infliggono danno con il fucile a leva, volano su uno X-4 Stormwing e distruggono statue potreste completare numerose sfide in pochi minuti. Non dimenticate inoltre che al completamento di nove e dodici missioni si possono sbloccare due diversi costumi esclusivi gratuitamente, ovvero Commando di Neve e Squadra Brina. Insomma, fareste meglio a portare a termine almeno dodici di queste missioni entro la fine dell'evento, che è attualmente prevista per il prossimo mercoledì 6 gennaio 2021 alle ore 15:00 italiane. Sappiate che ogni sfida permetterà anche di ottenere parecchi Punti Esperienza, i quali vi aiuteranno parecchio nella scalata al livello 100 del Pass.

Avete già letto la guida con tutti i consigli su come completare tutte le sfide della Settimana 5 di Fortnite Capitolo 2 Stagione 5?