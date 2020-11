Fortnite: come completare tutte le Sfide Passione PE della Settimana 1

Sebbene la Settimana 11 di Fortnite Capitolo 2 Stagione 4 non abbia visto l'arrivo delle tradizionali sfide, sono comunque arrivate delle nuove e difficili missioni da completare in compagnia dei propri amici e che sostituiscono le vecchie sfide a tempo straordinario: le Sfide Passione PE.

Va precisato che ogni singola Sfida Passione PE della Settimana 1 è una sfida di gruppo e vengono quindi conteggiati tutti i progressi registrati dai giocatori presenti nella squadra.

Infliggi danni con armi con mirino

Questa sfida è molto semplice e richiede solo di armarsi di un po' di pazienza e di una qualsiasi arma dotata di mirino, anche un fucile d'assalto. Il modo più semplice per completare tutti e tre gli step di questa missione, che hanno tutti lo stesso obiettivo, è forse una buona idea partecipare in partite della modalità Rissa a Squadre e fare in modo che tutti gli elementi del team trovino almeno un'arma con mirino. In questo modo sarà un gioco da ragazzi accumulare il quantitativo di danni sufficiente a completare la sfida.

Usa i superpoteri per eliminare gli avversari

In maniera simile alla sfida precedente, tutti e tre gli step di questa missione non chiedono altro che eliminare altri giocatori tramite l'utilizzo di abilità speciali dei supereroi Marvel. Il metodo più veloce per completare la sfida è sicuramente quello di partecipare con amici alle modalità a tempo limitato Marvel, nelle quali si fa largo uso di superpoteri. In alternativa, potete atterrare al Dominio di Doom o alle Stark Industries per eliminare i boss ed entrare in possesso dei loro poteri, così da utilizzarli sugli altri giocatori.

Usa fenditure

Questa è forse la sfida più complessa tra quelle proposte nella Settimana 1, dal momento che gli step successivi potrebbero darvi qualche grattacapo. Se la prima fase chiede semplicemente di utilizzare fenditure in giro per la mappa, la seconda fase vuole che entriate nelle fenditure con un veicolo e la terza che ne utilizziate ben 10 in una sola partita. Quest'ultima fase è quasi impossibile da completare senza l'aiuto di altri giocatori e occorre inoltre conoscere la posizione di tutte le fenditure in giro per la mappa di Fortnite Capitolo 2 Stagione 4.

Potenzia armi a rarità non comune, rara ed epica

La sfida in questione è molto semplice, dal momento che chiede ai giocatori di potenziare delle armi presso le stazioni di potenziamento. La prima fase chiede di portare armi comuni a livello non comune (da bianche a verdi), la seconda da non comune a raro (da verde a blu) e l'ultima da raro ad epico (da blu a viola). Per l'ultimo step potete approfittare della rissa a squadre, modalità nella quale tutte le armi sono almeno rare e si hanno in dotazione 150 unità di ogni materiale, perfetti per il potenziamento.

Visita tutti i luoghi indicati in una sola partita (0/17)

Questa sfida è abbastanza complessa, ma con la giusta coordinazione tra i vari membri di una squadra si può completare senza troppa fatica. L'obiettivo è di visitare ognuno dei punti d'interesse in un'unica partita e l'unico modo per completarla è quello di dividersi le aree da esplorare con i propri compagni di team. Se possibile, aiutatevi con elicotteri, motoscafi o altri veicoli, così da rendere molto più veloci gli spostamenti tra una zona e l'altra e semplificare la missione.