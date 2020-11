Fortnite: come completare tutte le Sfide Passione PE della Settimana 2

Nel corso del pomeriggio sono arrivate le Sfide Passione PE della Settimana 2 di Fortnite Capitolo 2 Stagione 4, ovvero l'equivalente delle sfide a tempo straordinario della stagione a tema Marvel. Scopriamo insieme come fare per velocizzare il completamento di queste nuove missioni da completare in gruppo.

Infliggi danni agli avversari con fucili pesanti - Ricompensa: 20.000 Punti Esperienza per ognuna delle tre fasi

Questa è sicuramente la sfida più semplice di quelle proposte nella Settimana 2, dal momento che non occorre far altro che impugnare un qualsiasi fucile a pompa e iniziare a colpire gli avversari. Tutti e tre gli step della sfida hanno lo stesso obiettivo con però un tetto di danni da infliggere sempre più alto, ovvero 1.000, 2.500 e 5.000. Gettatevi nella mischia in Rissa a Squadre, magari con l'aiuto di qualche amico, e completare le tre fasi della sfida sarà un gioco da ragazzi.

Danneggia gli avversari usando le pale del Choppa - Ricompensa: 20.000 Punti Esperienza per ognuna delle tre fasi

Se quella precedente era la sfida più semplice, questa è invece la più complessa tra quelle di cui vi parleremo oggi. Tutte le tre fasi della missione chiedono al giocatore di infliggere danno agli avversari con le pale dell'elicottero Choppa, azione non proprio semplicissima da eseguire. Dal momento che i Choppa non appaiono in Rissa a Squadre, il modo migliore per completare la sfida è quello di avviare una partita nelle modalità tradizionali (Singolo, Coppie o Squadre), atterrare in prossimità di un elicottero e provare subito a colpire gli altri giocatori, magari quelli che non sono ancora riusciti a procurarsi un'arma e non possono reagire in alcun modo. Anche in questo caso le fasi della sfida propongono un quantitativo di danni da infliggere sempre superiore, ovvero 50, 150 e 250.

Elimina avversari con armi comuni (0/7) - Ricompensa: 20.000 Punti Esperienza per ognuna delle tre fasi

Altra sfida di gruppo semplicissima, dal momento che in questo caso l'obiettivo è quello di eliminare sette nemici con un'arma comune (bianche), sette nemici con un'arma rara (blu) e sette nemici con un'arma epica (viola). Ad eccezione del primo step, che va obbligatoriamente completato in una delle modalità classiche (Singolo, Coppie o Squadre), gli altri due possono tranquillamente essere portati a termine in Rissa a Squadre, modalità nella quale le armi blu e viola sono molto comuni e non si possono trovare bocche da fuoco bianche o verdi.

Pesca pesce (0/10) - Ricompensa: 20.000 Punti Esperienza per ognuna delle tre fasi

La sfida di pesca è molto semplice da completare e consiste nel pescare 10 pesci in qualsiasi modo, 10 pesci con una canna da pesca da professionista e 10 pesci con armi esplosive. Questa sfida di può completare molto agilmente anche nella modalità Rissa a Squadre e con l'aiuto dei propri compagni di squadra. L'unico step che potrebbe darvi qualche grattacapo è l'ultimo e, proprio per questo motivo, abbiamo realizzato per voi una pratica guida su come pescare pesce con armi esplosive in Fortnite.

Spara a una tanica di carburante lanciata da un compagno prima che tocchi terra - Ricompensa: 50.000 Punti

Per completare questa sfida occorre farsi aiutare da un amico, visto che uno dei due deve raccogliere una tanica di carburante e l'altro deve colpirla al volo. Non si tratta di una missione difficile, ma per semplificarla vi suggeriamo di utilizzare armi con una cadenza di fuoco elevata, così da avere maggiori probabilità che almeno un proiettile riesca a colpire la tanica mentre è ancora in volo.