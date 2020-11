Fortnite: come completare tutte le Sfide Passione PE della Settimana 3

Con il reset pomeridiano di oggi, 19 novembre 2020, sono arrivate puntuali come sempre le Sfide Passione PE della Settimana 3 di Fortnite Capitolo 2 Stagione 4, le quali sostituiscono le ormai vecchie sfide a tempo straordinario. Ecco qualche trucco per completarle rapidamente.

Prima di iniziare con i consigli per le nuove missioni, va precisato che ognuna di quelle elencate qui sotto è una sfida di gruppo e tiene quindi in considerazione tutti i progressi registrati dai compagni di squadra.

Infliggi danni con le mitragliette - Ricompensa: 20.000 Punti Esperienza per ognuna delle tre fasi

Questa sfida riprende quelle già viste nelle scorse settimane e non richiede altro che infliggere danni con una specifica categoria di armi da fuoco: le mitragliette. La sfida è composta da tre diversi step con obiettivo crescente: 1.000, 2.500 e 5.000 punti danno. Continuate a giocare in Rissa a Squadre e completerete la sfida in poco tempo.

Elimina Robot di Stark, Raccoglitori o Ingordi - Ricompensa: 20.000 Punti Esperienza per ognuna delle tre fasi

Il funzionamento di questa sfida è pressoché identico a quella precedente, ma in questo caso dovrete eliminare 10, 25 e 50 nemici controllati dall'intelligenza artificiale. Se volete velocizzare il completamento della sfida, vi basterà seguire i nostri consigli per trovare gli Ingordi di Galactus in Fortnite ed eliminare tutti i loro Raccoglitori.

Esamina forzieri (0/10) - Ricompensa: 20.000 Punti Esperienza per ognuna delle tre fasi

Anche questa è una sfida molto semplice e le tre fasi richiedono di aprire tre tipologie diverse di contenitori. La prima fase della sfida consiste nell'apertura di 10 forzieri, la seconda di 10 scatole di munizioni e la terza di 10 consegne di rifornimenti, ovvero le casse azzurre che piovono dal cielo. Al solito vi suggeriamo di provare la Rissa a Squadre, dove avete tutto il tempo di aprire i contenitori e i rifornimenti arrivano con costanza.

Raccogli legno, pietra o metallo - Ricompensa: 20.000 Punti Esperienza per ognuna delle tre fasi

Questa è la sfida più semplice della settimana, dal momento che consiste nella banale raccolta di materiali tramite l'utilizzo di uno strumento da raccolta. Gli step richiedono di raccogliere 1.000, 1.500 e 2.000 unità di qualsiasi materiale (legno, metallo o pietra) ed è probabile che riuscite a completarla anche da soli e in breve tempo.

Danza su tutti i cinque ponti colorati in una partita singola (0/5) - Ricompensa: 50.000 Punti Esperienza

In questo caso vi invitiamo a dare un'occhiata alla nostra guida su come danzare su tutti i cinque ponti colorati in una partita singola, all'interno della quale troverete una mappa con sopra indicati tutti i ponti e qualche pratico trucco per velocizzare il completamento della sfida.