Fortnite: come completare tutte le Sfide Passione PE della Settimana 4

Con la Stagione 4 che volge ormai al termine, Epic Games ha appena reso disponibili le Sfide Passione PE della Settimana 4 di Fortnite Capitolo 2, le ultime che vedremo prima dell'evento di Galactus. Ecco qualche trucco per completarle rapidamente.

Prima di iniziare con i consigli per le ultime sfide extra della stagione, vi ricordiamo come sempre che ognuna di quelle elencate qui sotto è una sfida di gruppo e tiene quindi in considerazione tutti i progressi registrati dai compagni presenti in squadra.

Infliggi danni agli avversari con fucili d'assalto - Ricompensa: 20.000 Punti Esperienza per ognuna delle tre fasi

In maniera simile a tutte le altre settimane, anche questa volta non occorre far altro che infliggere danni con una specifica categoria di armi da fuoco: in questo caso si tratta dei fucili d'assalto. La sfida è composta da tre diversi step con obiettivo crescente: 1.000, 2.500 e 5.000 punti danno. Continuate a giocare in Rissa a Squadre e completerete la sfida in poco tempo.

Colpisci gli avversari con Bombe Ballerine o Granate a onda d'urto - Ricompensa: 20.000 Punti Esperienza per ognuna delle tre fasi

Le prime due fasi di questa sfida sono molto semplici e non chiedono di fare altro che colpire dei nemici con Bombe Ballerina o Granate a onda d'urto (uno nella prima fase e nove nella seconda). A creare qualche grattacapo è l'ultima fase, che ha come obiettivo quello di colpire per quindici volte più nemici con la stessa Bomba Ballerina o Granata a onda d'urto. Il modo migliore potrebbe essere quello di provare nella Rissa a Squadre, dove i giocatori tendono a stare in gruppo e potrebbe essere più semplice riuscire in quest'impresa.

Pesca oggetti da un motoscafo - Ricompensa: 20.000 Punti Esperienza per ognuna delle tre fasi

Questa sfida è molto semplice, soprattutto se la si porta a compimento con l'aiuto dei compagni di squadra. In ogni step occorre salire su specifici veicoli e iniziare a pescare con una fiocina o una canna da pesca. La prima fase coinvolge solo i motoscafi, la seconda anche i Choppa e la terza i camion. Va precisato che la seconda fase vuole che si peschi almeno un pesce da un motoscafo e uno da un Choppa nella stessa partita e l'ultima fase che si faccia lo stesso da un motoscafo, un Choppa e un camion. Dividetevi i compiti con altri due amici e completerete la sfida in pochi secondi.

Mantieni salute e scudo al massimo per 2 minuti in una partita singola - Ricompensa: 20.000 Punti Esperienza per ognuna delle tre fasi

I tre step di questa sfida sono molto semplici da completare, soprattutto in Rissa a Squadre. Il vostro obiettivo è quello di iniziare una partita e procurarvi il prima possibile degli scudi o qualsiasi altro oggetto possa ricaricarvi al massimo sia gli scudi che i punti salute: a questo punto dovete restare illesi per due, quattro e otto minuti in base alla fase della sfida. Se avete problemi con questa missione, provate a nascondervi in cespugli o altri oggetti, così che gli altri giocatori non possano vedervi.

Consegna un camion semi-articolato dalle zone esterne del Nord di New York alle Stark Industries - Ricompensa: 20.000 Punti Esperienza per ognuna delle tre fasi

Per completare questa sfida occorre salire a bordo di un qualsiasi semi-articolato (ovvero i grossi furgoni) fuori dall'area chiamata Nord di New York, ovvero la grossa zona circolare a nord-est della mappa. Una volta saliti a bordo del mezzo, costruite una lunga pedana e salite fino a raggiungere il Nord di New York per poi dirigervi alle Star Industries per completare il primo dei cinque step della sfida.

Ecco invece gli step successivi di questa sfida:

Genera potenza per le Stark Industries percorrendo funi sospese da e verso Nord di New York (0/3): questa sfida è molto semplice, dal momento che per completarla dovrete limitarvi ad utilizzare le zip-line che collegano il resto della mappa al Nord di New York. Prendete tre di queste funi e il gioco è fatto

questa sfida è molto semplice, dal momento che per completarla dovrete limitarvi ad utilizzare le zip-line che collegano il resto della mappa al Nord di New York. Prendete tre di queste funi e il gioco è fatto Raccogli da Bus e furgoni nei luoghi originali di Fortnite (0/1): questa sfida contiene un errore di traduzione e nella nostra guida su come raccogliere da bus e furgoni nei luoghi originali di Fortnite trovate tutti i dettagli su come completarla

questa sfida contiene un errore di traduzione e nella nostra guida su come raccogliere da bus e furgoni nei luoghi originali di Fortnite trovate tutti i dettagli su come completarla Rilascia slurp nell'atmosfera (0/5): anche in questo caso vi suggeriamo di dare un'occhiata alla guida su come rilasciare slurp nell'atmosfera in Fortnite Capitolo 2

anche in questo caso vi suggeriamo di dare un'occhiata alla guida su come rilasciare slurp nell'atmosfera in Fortnite Capitolo 2 Boogie prima dell'oblio (0/1): quest'ultimo step è molto particolare e per portarlo a termine vi suggeriamo di leggere la nostra guida a Boogie prima dell'oblio in Fortnite

Non dimenticate che queste sfide resteranno attive solo per pochi giorni e spariranno con l'arrivo dell'evento di Galactus, il divoratore di mondi, che si terrà nel battle royale di Epic Games il prossimo martedì 1 dicembre 2020 alle ore 22:00 italiane.