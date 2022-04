Fortnite: come completare tutte le sfide di Prowler ed ottenere la skin, gratis col pass

Mentre i recenti leak suggeriscono l'arrivo di Spider-Man 2099 in Fortnite Capitolo 3, il popolare battle royale di Epic Games ha appena accolto gli incarichi di Prowler, altro personaggio legato all'arrampicamuri che può essere ora sbloccato gratuitamente da tutti i possessori del Pass Battaglia della Stagione 2.

Ecco alcuni consigli per velocizzare il completamento delle nuove sfide settimanali:

Danneggia avversari in posizione accovacciata o mentre scivoli (0/500) - Ricompensa: Strumento da raccolta "Artiglio energetico"

Si tratta di una sfida davvero semplice, soprattutto se decidete di completarla infliggendo danni da accovacciati e non in scivolata. Se volete semplificare ulteriormente l'incarico in questione, potete raccogliere un fucile d'assalto, accovacciarvi a qualche metro dalle truppe dell'Ordine Immaginario e iniziare a colpirle fino a raggiungere il quantitativo di danni indicati nella descrizione della missione. Per avere il maggior numero di nemici di fronte a voi, potete anche approfittare dell'attuale luogo del conflitto tra OI e Sette, così da poter trovare così tanti soldati da poter completare l'incarico in una manciata di secondi.

Raccogli diversi tipi di armi di rarità Epica o superiore in una partita singola (0/3) - Ricompensa: Icona Stendardo di Prowler

Per completare questa missione dovete raccogliere tre armi epiche (viola) o leggendarie (arancioni) e appartenenti a categoria diverse in una sola partita. Un ottimo modo per completare questa sfida è quello di cercare i forzieri dell'OI sui dirigibili oppure di avviare una partita in modalità Rissa a Squadre.

Usa uno spray al Daily Bugle (0/1) - Ricompensa: Spray "Contrassegno di Prowler"

Non c'è molto da dire su quella che è senza ombra di dubbio la più semplice delle sfide di Prowler: andate al Daily Bugle e utilizzate uno qualsiasi degli spray che avete nel vostro armadietto per completare l'incarico e ottenere la ricompensa.

Esamina forzieri prima di subire qualslasi danno in una partita (0/7) - Ricompensa: Deltaplano "Predatore dei cieli"

Sebbene possa sembrare un incarico difficile, si tratta di una sfida che non richiede particolari sforzi se si sfruttano alcuni semplici trucchetti. Dal momento che non occorre aprire i sette forzieri in una sola partita, vi basterà avviare diversi match e atterrare in luoghi più remoti e distanti dalla traiettoria del Bus della Battaglia, così da poter trovare diversi forzieri e aprili prima di subire danni (fate attenzione ai danni da caduta).

Colpisci avversari alla testa con un'arma termica (0/3) - Ricompensa: Copertura per armi e veicoli "Blasone di Prowler"

Questa è un'altra sfida che pu essere completata agilmente grazie ai soldati dell'Ordine Immaginario, i quali saranno ottimi bersagli per le vostre armi. Andate quindi alla ricerca di un qualsiasi fucile d'assalto dotato di mirino termico e colpite gli avversari alla testa tre volte per completare l'incarico.

Raccogli lingotti (0/300) - Ricompensa: Schermata di caricamento "In cerca di preda"

Per completare questa sfida dovete semplicemente accumulare lingotti d'oro. Come ben saprete, questa valuta di gioco si ottiene aprendo forzieri, eliminando nemici e completando taglie. I più fortunati potranno velocizzare la sfida aprendo le casseforti, oggetto molto raro che contiene un gran quantitativo di lingotti.

Modifica un velcolo, quindi guidalo per 500 metri in una partita singola (0/2) - Ricompensa: Emote "Morsa di Prowler"

Questa sfida si divide in due parti, poiché vuole che il giocatore apporti una modifica ad un qualsiasi veicolo e lo guidi poi per 500 metri. Il modo più rapido per completarla è recarsi presso un'officina, poiché distruggendo i contenitori del negozio troverete sempre ruote o paraurti da applicare alle auto ed essere così pronti per la seconda parte della missione. Prima di partire con il veicolo modificato, assicuratevi di avere sufficiente carburante per percorrere i 500 metri richiesti dalla sfida.

Di seguito trovate invece i requisiti per sbloccare i due elementi del set rimanenti:

Completa incarichi di Prowler (0/3) - Ricompensa: Skin di Prowler

Completa incarichi di Prowler (0/7) - Ricompensa: Emote integrata della skin di Prowler "Squarcia e passa"

Questo significa che per aggiungere il costume di Prowler al vostro armadietto non occorre fare altro che portare a termine tre incarichi qualsiasi dell'elenco. Chi vuole invece sbloccare anche l'esclusiva emote, dovrà completare ogni singola sfida. Per quello che riguarda invece gli stili aggiuntivi di Prowler, al momento ne esiste solo uno che si sblocca in automatico con il costume e grazie al quale il giocatore può decidere se far indossare o meno il mantello al villain con l'armatura viola.

