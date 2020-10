Fortnite: come completare tutte le Sfide Risveglio di Doctor Doom

Se avete completato tutte le sfide settimanali fino ad oggi, è molto probabile che abbiate sbloccato il costume di Doctor Doom in Fortnite Capitolo 2 Stagione 4 e che vogliate procedere al completamento delle sue Sfide Risveglio, ovvero la ricompensa del livello 74 del Pass Battaglia. Scopriamo insieme come portare a termine ognuna delle tre sfide.

Visita una statua di Doctor Doom come Doctor Doom (0/1)

Questa prima Sfida Risveglio è davvero semplice e per completarla non dovete far altro che indossare il costume del personaggio e visitare uno specifico luogo della mappa del battle royale. Sulle nostre pagine trovate tutti i dettagli su come visitare una statua di Doctor Doom in Fortnite Capitolo 2.

Visita un trono gigante come Doctor Doom (0/1)

Anche la seconda Sfida Risveglio non richiede particolari sforzi da parte del giocatore, visto che l'obiettivo è sempre quello di indossare la skin del personaggio Marvel e atterrare in un luogo della mappa la cui forma ricorda quella di un grosso trono. Ecco come fare per visitare un trono gigante come Doctor Doom in Fortnite.

Usa un'emote come Doctor Doom durante una Vittoria Reale (0/1)

Per completare l'ultima Sfida Risveglio del personaggio occorre eseguire una qualsiasi emote al momento della vittoria in una qualsiasi partita. Fortunatamente esiste un trucco per velocizzare il completamento della missione e sulle nostre pagine trovare la guida su come usare un'emote come Doctor Doom durante una Vittoria Reale in Fortnite Capitolo 2.

Completando tutte queste sfide avrete accesso all'esclusiva emote integrata del supercattivo Marvel, la cui skin vanta anche un particolare stile aggiuntivo. Se volete sbloccate anche la versione alternativa del costume in questione, allora il vostro obiettivo è quello di portare a termine ben dieci sfide delle Settimane 7 e 8. Dal momento che si tratta di un totale di quattordici sfide, potete decidere quali sono le più semplici da completare per voi e portarle velocemente a termine per sbloccare lo stile aggiuntivo bianco e dorato del Doctor Doom. A questo proposito, vi invitiamo a dare un'occhiata alle guide su come completare tutte le sfide della Settimana 7 di Fortnite Capitolo 2 Stagione 4.