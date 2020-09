Fortnite: come completare tutte le Sfide Risveglio di Groot

Avete già superato il livello 46 del Pass Battaglia della Stagione 4 di Fortnite Capitolo 2 e avete bisogno di una mano per completare tutte le Sfide Risveglio di Groot? Nessun problema, poiché in questa guida vi aiuteremo a sbloccare Rocket Raccoon come companion del supereroe Marvel.

Pianta un seme in un'isola a forma di cuore come Groot (0/1)

Per completare questa sfida dovete interagire con la macchia scura nel terreno sulla piccola isola a forma di cuore che si trova ad ovest della mappa. Sulle nostre pagine trovate tutti i dettagli su come piantare un seme in un'isola a forma di cuore in Fortnite Capitolo 2.

Usa un'emote come Groot presso un monumento all'amicizia (0/1)

La seconda ed ultima Sfida Risveglio di Groot riguarda un'emote, la quale va eseguita in corrispondenza di un monumento nascosto nei pressi di Sabbie Sudate e Castello Corallo. Vi invitiamo a leggere la nostra guida su come usare un'emote come Groot presso un monumento all'amicizia per trovarne il luogo esatto.

Non dimenticate di dare un'occhiata anche alla nostra guida completa delle Sfide Risveglio di Jennifer Walters, conosciuta anche come She-Hulk.