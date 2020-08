Fortnite: come completare le Sfide Risveglio di Jennifer Walters e sbloccare She-Hulk

Raggiungendo il livello 29 del Battle Pass della Stagione 4 di Fortnite Capitolo 2 si accede al set di Sfide Risveglio di Jennifer Walters, conosciuta ai più come She-Hulk. Scopriamo insieme come portare a termine le sue sfide.

Visita l'ufficio di Jennifer Walters come Jennifer Walters (0/1)

Per completare questa sfida, che richiede semplicemente di visitare un luogo della mappa, vi invitiamo a leggere la nostra guida su come raggiungere l'ufficio di Jennifer Walters in Fortnite.

Elimina gli scagnozzi di Doctor Doom come Jennifer Walters (0/3)

Anche questa sfida non dovrebbe crearvi particolari problemi, dal momento che non dovete far altro che eliminare tre Scagnozzi in giro per il Dominio di Doom, ovvero l'ex Parco Pacifico.

Usa un'emote come Jennifer Walters dopo aver distrutto vasi (0/1)

Lo step finale di queste sfide riguarda l'esecuzione di un'emote in una situazione particolare. Sulle nostre pagine trovate la guida su come usare un'emote come Jennifer Walters dopo aver distrutto vasi e sbloccare così la trasformazione in She-Hulk.

