Fortnite: come completare tutte le Sfide Risveglio di Mystique

Se avete già raggiunto il livello 86 del Pass Battaglia della Stagione 4 di Fortnite Capitolo 2, allora è arrivato per voi il momento giusto per procedere al completamento di tutte le Sfide Risveglio di Mystique, una dei supereroi presenti in questa stagione a tema Marvel.

Rispetto alle Sfide Risveglio di Tempesta e degli altri supereroi Marvel proposti nella Stagione 4 di Fortnite Capitolo 2, le missioni utili ad ottenere i contenuti esclusivi di Mystique sono incredibilmente semplici da portare a termine, scopriamole insieme.

Usa una cabina del telefono come Mystique (0/1)

Per completare questa missione occorre fare uno sforzo davvero irrisorio. Innanzitutto indossate il costume della supereroina dalla pelle blu, fondamentale per portare a termine qualsiasi missione elencata in questa pagina. A questo punto avviate una partita nelle modalità Singolo, Coppie o Squadre e atterrate al Dominio di Doom, l'ex Parco Pacifico nella quale si trovano almeno due cabine telefoniche: una presso la fermata dell'autobus a sud-ovest e una vicino alla stazione di rifornimento a nord-est. Interagite con una delle cabine rosse per cambiarvi d'abito e il gioco è fatto.

Infliggi danno con pistole di rarità diversa come Mystique (0/3)

Questa sfida non è particolarmente complessa ma richiede comunque una buona dose di pazienza e anche un pizzico di fortuna. Il vostro obiettivo è quello di colpire almeno una volta un nemico con tre pistole di rarità diversa. Va specificato che non occorre terminare la sfida nella stessa partita e soprattutto non occorre colpire lo stesso nemico con tre armi diverse. Continuate quindi a giocare e raccogliete tutte le pistole che vedete. In Rissa a Squadre troverete molto facilmente le pistole blu, viola e arancioni ma non potrete invece trovare quelle verdi e bianche, presenti esclusivamente in Singolo, Coppie e Squadre.



Usa un'emote come Mystique dopo aver eliminato un avversario (0/1)

Questa è un'altra sfida incredibilmente semplice e che può essere completata in numerosi modi. Uno dei più semplici consiste nell'indossare la skin di Mystique dall'armadietto ed atterrare sempre al Dominio di Doom, ovvero l'area popolata dal Doctor Doom e dai suoi numerosi Scagnozzi. Fatene fuori uno qualsiasi (non basta atterrarlo, dovete eliminarlo) ed eseguite un'emote qualsiasi.

Al completamento dell'ultima Sfida Risveglio di Mystique sbloccherete la sua particolare emote integrata, la quale permette all'eroina di assumere le sembianze di qualsiasi giocatore ucciso. A proposito di emote integrate e come sbloccarle, non dimenticate di dare un'occhiata alla nostra guida su come completare tutte le sfide di Doctor Doom in Fortnite.