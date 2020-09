Fortnite: come completare tutte le Sfide Risveglio di Storm

Se avete già raggiunto il livello 60 del Pass Battaglia della Stagione 4 di Fortnite Capitolo 2, allora è probabile che non vogliate far altro che completare tutte le tre Sfide Risveglio di Storm, così da sbloccarne l'emote che ne altera l'aspetto alla sua attivazione. Ecco quindi alcuni consigli per completare ogni singolo obiettivo.

Visita una stazione meteorologica come Storm (0/1)

Questa sfida richiede il semplice atterraggio (potete anche visitare il luogo in un secondo momento) della stazione meteo situata a sud-est della mappa. Sulle nostre pagine potete trovare la guida con l'esatta posizione della stazione meteorologica in Fortnite Capitolo 2.

Vai sui Foschi Fumaioli nella Tempesta come Storm (0/1)

Anche questo obiettivo è piuttosto semplice e non chiede altro che eseguire una semplice azione nel punto d'interesse in alto a destra della mappa. Se avete difficoltà nel completamento della sfida, potete sempre leggere la guida su come andare sui Foschi Fumaioli nella Tempesta come Storm.

Usa un'emote come Storm al centro dell'Occhio della Tempesta (0/1)

Per il completamento di questa sfida occorre raggiungere il centro della tempesta in una qualsiasi modalità. Se avete bisogno di qualche consiglio, vi invitiamo a dare un'occhiata alla guida su come sare un'emote come Storm al centro dell'Occhio della Tempesta.