Fortnite: come completare tutte le Sfide Risveglio di Thor

Avete raggiunto il livello 15 del Pass Battaglia della Stagione 4 di Fortnite Capitolo 2 e volete completare le Sfide Risveglio di Thor per sbloccarne l'esclusiva emote che permette al Dio del Tuono di trasformarsi? Ecco tutti i consigli per portare a termine ogni singolo obiettivo.

Visita contrassegni di Bifrost come Thor (0/1)

Per completare questa sfida occorre recarsi nel luogo della mappa che presenta delle misteriose rune sul terreno. Sulle nostre pagine trovate tutte le indicazioni utili a visitare i contrassegni di Bifrost in Fortnite.

Infliggi danni agli avversari usando Mjolnir come Thor (0/100)

Non si tratta d'altro che della classica sfida che richiede di infliggere danni ai nemici utilizzando un piccone. Prima di poter completare la sfida dovete innanzitutto indossare la skin di Thor e seguire tutte le indicazioni per raccogliere il Mjolnir in Fortnite. Fatto ciò, dovete colpire i nemici con l'arma fino a completare la missione. Un trucchetto utile al completamento della sfida è attendere gli avversari in corrispondenza del cratere con il martello, così da colpire gli avversari intenti ad estrarre l'arma senza che possano reagire.

Usa un'emote come Thor nelle rovine in cima a un monte (0/1)

La sfida finale è davvero semplice, dal momento che basta atterrare in un preciso luogo della mappa e attivare una qualsiasi emote presente nel vostro armadietto.Sulle nostre pagine trovate tutto quello che c'è da sapere su come utilizzare un'emore come Thor nelle rovine in cima a un monte.