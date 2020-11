Fortnite: come completare tutte le Sfide Risveglio di Tony Stark

Con la Stagione 4 di Fortnite Capitolo 2 che volge ormai al termine, occorre affrettarsi per completare tutte le sfide speciali legate ai personaggi del Pass Battaglia, in particolar modo quelle di Tony Stark. Le Sfide Risveglio di Iron Man si sbloccano infatti al livello 100 e avete poco tempo per finirle.

Se siete in difficoltà con queste missioni, vi proponiamo una serie di consigli grazie ai quali riuscirete in una manciata di minuti a portarle tutte a termine e ad ottenere la ricompensa finale: l’armatura di Iron Man.

Sfiora gli 88 km/h con una Whiplash come Tony Stark (0/1)

Questa sfida prevede che i giocatori salgano a bordo di una Whiplash, l'auto da corsa più veloce tra quelle presenti nel battle royale, e sfreccino fino a raggiungere la velocità indicata. Per vostra fortuna esiste un trucco per velocizzare il completamento della sfida e potete leggerlo nella nostra guida su come sfiorare gli 88 km/h con una Whiplash in Fortnite Capitolo 2.

Usa una postazione di potenziamento come Tony Stark (0/1)

Si tratta di un'altra sfida molto semplice da portare a compimento, visto che l'obiettivo conssite nell'utilizzo di una postazione di potenziamento. Se volete anche in questo caso conoscere qualche trucco per rendere più veloce il completamento della missione, leggete la guida su come usare una postazione di potenziamento come Tony Stark in Fortnite.

Usa un'emote come Tony Stark nell'officina di Stark (0/1)

La terza ed ultima sfida consiste invece nell'utilizzo di una qualsiasi emote in uno specifico luogo dell'isola. Per scoprire come completare la missione, date uno sguardo alla guida su come usare un'emote come Tony Stark nell'officina di Stark in Fortnite Capitolo 2.

Al completamento dell’ultima missione avrete finalmente accesso all’emote integrata di Tony Stark, la cui attivazione in qualsiasi momento di una partita permette al personaggio di richiamare la sua armatura e trasformarsi in Iron Man (ripetendo lo stesso processo la corazza sparirà nel nulla e tornerete a giocare nei panni del “genio, miliardario, playboy, filantropo”).

Vi ricordiamo che alle ore 22:00 italiane del prossimo martedì 1 dicembre 2020 ci sarà l'evento di Galactus che chiuderà l'attuale stagione, avete quindi solo pochi giorni a disposizione per completare queste sfide ed ottenere tutti i bonus stagionali prima che arrivi la Stagione 5 e queste missioni spariscano dal gioco.