Fortnite: come completare le sfide segrete Pulizia Taniche e Fuga

Epic Games continua costantemente a nascondere all'interno dell'isola di Fortnite Capitolo 2 Stagione 4 delle strane missioni segrete che hanno in qualche modo a che fare con il malvagio piano che gli gnomi-cyborg stanno mettendo in atto. Scopriamo insieme come completare le due nuove sfide segrete.

Questa settimana la missione nascosta si divide in tre diversi step, i quali possono essere completati tutti nello stesso punto d'interesse ed in una manciata di secondi. Il vostro obiettivo è atterrare a Pantano Palpitante, il luogo dell'isola situato in basso a sinistra e nel quale si producono quantità industriali di Succo Succoso, ovvero il liquido azzurro che ricarica punti salute e scudo quando lo si beve o ci si immerge al suo interno. Entrando nell'edificio principale di Pantano Palpitante è possibile notare al piano terra due grosse vasche che un tempo contenevano dello Slurp e che oggi mescolano invece uno strano liquido verde: il vostro compito è quello di entrare prima in una e poi nell'altra vasca per purificare il liquido e completare ben due step della sfida segreta. Una volta che il Succo Succoso è tornato alla normalità, muovetevi verso la parete distrutta del piano terra dell'edificio per trovare una piccola statua raffigurante uno gnomo (probabilmente l'artefice dell'avvelenamento dello Slurp): vi basterà avvicinarvi per completare anche il terzo ed ultimo step. Così facendo avrete portato a termine le sfide segrete "Pulizia taniche" e "Fuga" ottenendo anche 30.000 Punti Esperienza, sempre utili per scalare i livelli del Pass Battaglia e sbloccare le varie skin a tema Marvel della Stagione 4.

A proposito di missioni nascoste, avete già completato la sfida segreta "Ricercato" in Fortnite Capitolo 2 Stagione 4?