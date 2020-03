Fortnite: come completare tutte le sfide della Settimana 5 della Stagione 2

Se avete intenzione di completare nel minor tempo possibile tutte le nuove sfide della Settimana 5 della Stagione 2 di Fortnite Capitolo 2, eccovi una serie di consigli che vi semplificheranno la vita.

Cerca dei forzieri a Brughiere Brumose o Borgo Bislacco

Per completare questa sfida non dovete far altro che atterrare a Brughiere Brumose o Borgo Bislacco e iniziare ad aprire quanti più forzieri possibile. Un paio di tentativi e dovreste riuscire a completare la sfida.

Elimina giocatori con fucili d'assalto da almeno 50 metri

Il miglior metodo per portare a casa questo obiettivo è quello di giocare in Rissa a Squadre. Procuratevi un qualsiasi fucile d'assalto e iniziate a sparare i nemici più lontani per completare la sfida in una sola partita.

Consuma del pesce per ottenere salute o scudi

Anche questa è una sfida molto semplice da completare: procuratevi una canna da pesca o una fiocina, pescate qualche pesce e utilizzatelo per ricaricare salute e scudo.

Infliggi danni ai giocatori mentre usi Cartone Insidioso

Come vi abbiamo spiegato nella nostra guida su come danneggiare i giocatori mentre si utilizza il Cartone Insidioso, non dovete far altro che entrare in una delle numerose scatole presenti sulla mappa e attaccare i nemici.

Sopravvivi a una caduta dal quinto piano o più

Anche in questo caso potete utilizzare come riferimento la nostra guida su come sopravvivere a una caduta dal quinto piano o più, in modo da completare la sfida in una manciata di secondi.

Infliggi danno agli scagnozzi con picconi

Per portare a termine questa sfida è necessario colpire più volte con il vostro piccone gli scagnozzi, ovvero i nemici controllati dall'Intelligenza Artificiale presenti in aree come lo Squalo, l'Agenzia e Yacht. Fortunatamente non è obbligatorio infliggere una specifica quantità di danni nella stessa partita, quindi potete anche dargli un paio di picconate e riprovare nella successiva partita.

Visita Cala Corallina, Capanna Catasta e Sito dello schianto senza nuotare in una partita singola

Questa è forse la sfida più insidiosa di questa settimana e, per fortuna, potete completarla grazie alla nostra guida su come visitare Cala Corallina, Capanna Catasta e Sito dello schianto senza nuotare.

Calcia un pallone da calcio per 100 metri

Si tratta di un'altra sfida molto semplice, soprattutto se si riesce a localizzare uno specifico pallone sulla mappa di gioco. Per vostra fortuna abbiamo realizzato una guida su come calciare un pallone da calcio per 100 metri.

Infliggi danni ai giocatori usando mitragliatrici

Per portare a compimento questa sfide dovete procurarvi una minigun e iniziare ad infliggere danni ai nemici, senza necessariamente ucciderli. La Rissa a Squadre potrebbe essere la modalità perfetta per completare la sfida.

Visita Baia del Naufragio, lo Yacht e Stagno Flopper

Questa sfida richiede di visitare tre distinte aree della mappa non necessariamente nella stessa partita. Anche in questo caso trovate sulle pagine di Everyeye la guida completa su come visitare la Baia del Naufragio, lo Yacht e lo Stagno Flopper.