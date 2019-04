Fortnite: come completare tutte le Sfide della Settimana 8

A che punto siete con le nuove Sfide della Settimana 8 di Fortnite Stagione 8? Se avete bisogno di aiuto per completarle, a fondo pagina potete consultare una mappa che vi mostra come portarle a termine tutte.

Sfide della Settimana 8

Gratuite

Pass Battaglia

Come potete vedere a fondo pagina, la mappa in questione evidenzia tutti i luoghi dell'isola in cui è possibile completare le varie Sfide della Settimana 8. Troviamo per esempio i diversi punti in cui trovare i pezzi di puzzle sotto i ponti e nelle caverne, i grandi telefoni in cui comporre i numeri di Durr Burger e Pizza Pit, e dove rintracciare il cartello della mappa del tesoro che si trova a Palmeto Paradisiaco.



Una volta che sarete riusciti a completare tutte le sfide riportate sopra, ricordiamo che potrete mettervi alla ricerca dello Stendardo della Settimana 8.