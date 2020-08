Fortnite: come completare tutte le sfide settimanali della Stagione 3

La Stagione 3 di Fortnite Capitolo 2 volge ormai al termine e il prossimo giovedì 27 agosto 2020 farà il suo debutto la Stagione 4 a tema Marvel, come suggerito dagli ormai numerosi teaser in game. Se ancora non avete raggiunto il livello 100 del Pass e sbloccato tutti gli stili alternativi delle skin, ecco come completare ogni sfida settimanale.

Ecco di seguito tutte le nostre guide al completamento delle sfide pubblicate nel corso delle ultime dieci settimane:

Ogni sfida, ad eccezione di quelle completabili in gruppo, fornisce 35.000 Punti Esperienza ed è quindi utile non solo per sbloccare gli stili aggiuntivi di Siona, del Cavaliere Eterno e delle altre skin del pass ma anche per scalare qualche livello.

Vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate anche una guida con i tre luoghi da visitare nella Stagione 3 di Fortnite Capitolo 2, dal momento che potrebbero sparire con l'arrivo della Stagione 4. Non dimenticate inoltre che avete solo pochi giorni per completare tutte le sfide di Aquaman e sbloccare il suo costume esclusivo prima che termini la stagione attuale.