Fortnite: come completare le Sfide di Skye della Settimana 7

Vi proponiamo la guida completa a tutte le sfide di Skye della settimana 7 di Fortnite, insieme a una pratica mappa che mostra tutti i punti dell'isola in cui bisogna dirigersi per portare a termine le varie missioni.

Di seguito elenchiamo tutte le sfide di Skye della settimana 7 di Fortnite, spiegandovi come completarle.

Cerca dei forzieri nelle basi spia

Vi basta andare in una delle cinque basi spia presenti sulla mappa (Squalo, Yacht, Agenzia, Grotta e Pozzo) e aprire 7 forzieri. Ricordiamo che all'interno di queste basi è possibile ottenere le armi mitiche di Fortnite Stagione 2.

Infliggi danni ai giocatori con un mitragliette o pistole

Questa sfida richiede infliggere 400 punti danno con le mitragliette o le pistole. Potrete completarla facilmente nella modalità Rissa a Squadre.

Contrassegna un oggetto non comune, raro ed epico

Non dovete far altro che trovare un non comune, raro ed epico e marcare ciascuno di essi. Ricordiamo che per marcare un oggetto basta puntarlo col cursore e premere il tasto centrale del mouse su PC o la freccia destra del d-pad su console.

Raccogli 75 unità di ciascun materiale entro 60 secondi dopo l'atterraggio dal Bus della battaglia

Vi rimandiamo alla nostra mini-guida che vi spiega come raccogliere 75 unità di ciascun materiale in 60 secondi.

Nasconditi in un cartone insidioso alla Fabbrica di scatole

Sulle nostre pagine vi abbiamo già spiegato come nascondersi in un cartone insidioso.

Consuma oggetti da raccogliere a Foresta Frignante o Il Frutteto

Dovrete consumare in tutto 10 oggetti da raccogliere a Foresta Frignante o Il Frutteto. Come indicato sulla mappa riportata a fondo pagina, a Foresta Frignante potrete raccogliere e consumare i funghi, mentre al Frutteto potrete raccogliere e consumare le mele.

Visita lo Squalo, Rapide a Riposo e Forra Favolosa

Vi rimandiamo alla nostra mini-guida che mostra dove visitare lo Squalo, Rapide a Riposo e Forra Favolosa.

Fuggi da un caveau usando un passaggio segreto

Sulle nostre pagine vi abbiamo già spiegato come fuggire da un caveau usando un passaggio segreto.

Visita gli accampamenti costieri di Skye

Potete consultare la nostra mini-guida che mostra le posizioni degli accampamenti costieri di Skye.

Tira vicino a te un giocatore o uno scagnozzo con una fiocina

Non dovete far altro che aprire i forzieri fino a trovare una fiocina, e infine utilizzarla per trascinare vicino a voi un giocatore o uno scagnozzo controllato dall'IA.