Fortnite: ecco come completare tutte le sfide della Stagione 8

La Stagione 9 di Fortnite è in arrivo, visto che finalmente nella mattinata di domani arriverà l'attesissimo aggiornamento 9.0 di Fortnite. Prima di dedicarci dunque a tutte le novità che l'update porterà in dote, fermiamoci un attimo e facciamo il punto della situazione.

Ad esempio, avete già completato tutte le sfide settimanali della Stagione 8? Si tratta, come saprete, di varie missioni dal pattern più o meno definito, ma dal diverso livello di difficoltà. Si parte dal trovare oggetti nascosti nella mappa, fino all'utilizzo di particolari armi o allo sfruttare alcune zone della mappa per effettuare alcune eliminazioni, e così via.

Ogni settimana Epic Games ci propone diverse sfide al termine delle quali sono previste delle ricompense. Le avete raccolte tutte? Noi per facilitarvi il lavoro, vi proponiamo le nostre guide per completare la varie sfide scritte settimana per settimana. Se avete intenzione di cominciare da zero, probabilmente vi aspetta una bella nottata. Se invece ve ne manca solo qualcuna, questa è la nws che fa per voi.

Ecco dunque nel dettaglio tutte le guide: