Fortnite: come completare tutte le sfide di Star Wars e ottenere uno stendardo gratis

Ad accompagnare il debutto dell'ultimo aggiornamento di Fortnite Capitolo 3 Stagione 2, pubblicato questa mattina, abbiamo trovato anche una nuova ondata di sfide a tema Star Wars che, per un periodo di tempo limitato, permetteranno ai giocatori di accaparrarsi una ricompensa gratuita.

Ecco alcuni consigli per velocizzare il completamento delle nuove sfide di Star Wars:

Atterra in un checkpoint degli Assaltatori e piazzati fra i migliori 25 (0/1) - Ricompensa: 30.000 Punti Esperienza

Come potete vedere anche sulla mappa in calce alla guida, esistono al momento tre diversi checkpoint degli Assaltatori: uno è a metà strada tra Campo delle Coccole e Boschetto Bisunto, uno si trova a sud-est de I Jones e l'ultimo è situato proprio tra Stretto Sonnolento e Condotti Confusi. Non importa in quale dei tre punti della mappa decidiate di atterrare, l'importante sarà classificarvi tra i primi 25. Vi suggeriamo come sempre di nascondervi tra i cespugli e di restare lontani dalle aree più movimentate, così da avere più probabilità di arrivare nella top 25 e completare la sfida.

Completa una taglia da un Assaltatore (0/1) - Ricompensa: 30.000 Punti Esperienza

Seguendo le indicazioni che trovate sulla mappa in calce alla guida o nella descrizione della sfida precedente, raggiungete uno dei tre checkpoint degli Assaltatori e parlate con lo Stormtrooper per accettare una taglia, la quale va completata per poter ottenere la ricompensa.

Para i colpi con una spada laser (0/10) - Ricompensa: 30.000 Punti Esperienza

Tra le peculiarità dell'evento a tempo di Star Wars troviamo il ritorno delle Spade Laser, le armi jedi che potranno essere trovate in giro per la mappa. Oltre a poter attaccare, queste armi possono anche aiutare i giocatori a deflettere i colpi grazie alla posizione difensiva: per completare la sfida dovete posizionarvi di fronte ad un giocatore nemico o ad un soldato dell'Ordine Immaginario e farvi sparare mentre siete in guardia con la spada.

Infliggi danni agli avversari entro 30 metri usando un fucile blaster E-11 (0/1.000) - Ricompensa: 30.000 Punti Esperienza

È possibile acquistare l'arma esclusiva dell'evento a tempo limitato presso uno dei tre Stormtrooper che Epic Games ha aggiunto alla mappa in qualità di NPC. Si tratta di un ottimo modo per entrare in possesso del blaster E-11, visto che il suo costo è di soli 50 lingotti d'oro e vi permetterà così di velocizzare sensibilmente il completamento dell'incarico. RIcordate che i danni con l'arma vengono conteggiati solo se inflitti nel raggio di 30 metri. Come al solito, potete sfruttare la presenza di guardie dell'Ordine Immaginario o della Dottoressa Slone alla Fortezza per completare molto più rapidamente la sfida, visto il loro quantitativo di punti salute.

Guida un veicolo da Circuito Chonker o Deposito Truciolandia a un checkpoint degli assaltatori (0/1) - Ricompensa: 30.000 Punti Esperienza

Sempre seguendo le indicazioni della mappa che trovate poco più sotto, dovete salire a bordo di un veicolo in uno dei due punti indicati nella descrizione dell'incarico e poi raggiungere il checkpoint degli Assaltatori più vicino. Il nostro consiglio è quello di salire su un mezzo a Deposito Truciolandia e spostarvi al checkpoint tra Stretto Sonnolento e Condotti Confusi, assicurandovi che il veicolo disponga di sufficiente carburante da affrontare il viaggio serenamente.

Sopravvivi alle fasi della Tempesta mentre porti una Spada Laser (0/5) - Ricompensa: 30.000 Punti Esperienza

Non c'è molto da dire su questa sfida: mentre una spada laser è nel vostro zaino, dovete attendere che si chiudano diversi cerchi della tempesta. Potete conservare la spada laser in una tenda, così da portarla con voi in ogni singola partita e sfruttare la chiusura dei primi due o tre cerchi.

Va precisato che le sfide resteranno attive per le prossime due settimane e basterà completare cinque incarichi qualsiasi di quelli elencati sopra per sbloccare un'icona stendardo gratuita. Prima di lasciarvi alla mappa dei checkpoint degli Assaltatori, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare la guida con i consigli su come sbloccare i Twitch Drops gratis della Coppa Campioni di Fortnite Capitolo 3.