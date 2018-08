Fortnite: come completare le sfide a tempo della Settimana 6

Una delle Sfide della Settimana 6 della Stagione 5 di Fortnite Battaglia Reale chiede ai giocatori di portare a termine 5 diverse prove a tempo.

A differenza di quanto si pensasse negli ultimi giorni, la sfida in questione non coinvolge in alcun modo il circuito presente a Palmeto Paradisiaco. L'obiettivo della sfida di questa settimana consiste infatti nel trovare dei timer sparsi per la mappa, interagirci e raccogliere tutte le icone che appaiono entro il tempo limite. Si tratta di una sfida molto semplice se completata nel corso delle partite della modalità 50 contro 50 o Anni 50 a palla, soprattutto se la zona interessata è compresa nella vostra metà mappa. Prima di attivare ciascun timer vi ricordiamo che è consigliabile raccogliere un bel po' di materiali, visto che molti checkpoint richiederanno di posizionare delle strutture per poter essere raggiunti.

Ecco di seguito i sette luoghi in cui è possibile trovare un timer per dare il via alla sfida:

Un timer può essere trovato al centro di Corso Commercio

A sud-est di Crocevia del Ciarpame, tra gli alberi, è possibile trovare un altro timer

Un altro timer si trova invece sul tetto della grande casa a nord di Rifugio Ritirato

Subito dopo la cascata che si trova a sud-ovest di Palmeto Paradisiaco, proseguite lungo il fiume per qualche metro e troverete il timer

Lungo il fiume a nord-ovest di Tomato Town si trova un altro timer

Dalla montagna tra Spiagge Snob e Boschetto Bisunto, dove c'è la grande nave vichinga, scendete verso ovest per trovare un altro timer.

Lungo il fiumiciattolo che scorre tra Condotti Confusi e Borgo Bislacco c'è un timer. Per la precisione in corrispondenza della curva che punta a Borgo Bislacco.

In calce alla guida troverete anche unasulla quale abbiamo segnato la posizione di ognuno dei sette timer, in modo da semplificarvi ulteriormente il loro ritrovamento. Nonostante siano sette, vi basterà completare solo cinque di quelli disponibili per portare a termine la sfida ed ottenere, utili per avanzare di livello nel

Vi ricordiamo che le Sfide della Settimana 6 della Stagione 5 sono le seguenti:

Infliggi danni da colpo alla testa agli avversari (500) – 5 stelle [Gratuita]

Ottieni materiali da costruzione con un piccone (3.000) – 5 stelle [Gratuita]

Cerca dove le Teste di Pietra volgono lo sguardo (Difficile) – 10 stelle [Gratuita]

Cerca i forzieri a Rifugio Ritirato (7) – 5 stelle

Completa le sfide a tempo (5) – 5 stelle

Uccisioni con mitragliatrice o mitragliatrice leggera (Difficile) – 10 stelle

Uccidi nemici a Pinnacoli Pendenti (3) (Difficile) – 10 stelle

L'ultimo aggiornamento di Fortnite Battaglia Reale ha portato con sé due nuove modalità a tempo limitato, Sfida tra cecchini e Anni 50 a palla, e il fortissimo Fucile da cecchino pesante. A proposito di modalità aggiuntive, presto potrebbe essere aggiunta la modalità Velocity. Secondo alcuni dataminer, inoltre, pare che la frattura nei cieli del gioco possa rompersi nel corso dei prossimi giorni.