Fortnite: come completare tutte le sfide di Wolverine

Con la Settimana 6 di Fortnite Capitolo 2 Stagione 4 sono state pubblicate anche le ultime sfide di Wolverine e ciò significa che è possibile completarle tutte ed ottenere ogni singolo oggetto del suo set.

Ecco come portare a termine le prime sei sfide di Wolverine:

Completate tutte le missioni dell'elenco e sbloccata la skin del supereroe, non resta che portare a termine gli ultimi tre incarichi a tema Wolverine della Settimana 6, così da completare il set:

Recupera salute come Wolverine (0/100)

Questa sfida è molto semplice, soprattutto se la si porta a termine nella modalità Rissa a Squadre in cui la Tempesta avanza molto più rapidamente. Indossate il costume di Wolverine, avviate una partita e procuratevi oggetti curativi di vario genere (bende, medikit, lattine si slurp o frutta). A questo punto lasciatevi danneggiare dalla tempesta e utilizzate i consumabili fino a recuperare 100 punti vita per completare la sfida.

Infliggi danni con gli artigli di Wolverine (0/200)

Per questa sfida non occorre far altro che colpire i nemici con l'abilità di Wolverine fino ad accumulare 200 punti danno. Il modo più rapido per completarla è partecipare alle LTM Marvel, ma i più abili possono eliminare il boss a Foresta Frignante per sottrargli l'abilità ed eliminare gli altri giocatori.

Esegui un'emote come Wolverine (Sfida Risveglio)

Questa sfida è a dir poco banale, dal momento che non occorre far altro che avviare una partita con la skin di Wolverine ed eseguire una qualsiasi emote. Così facendo sbloccherete l'emote integrata del personaggio, grazie alla quale può sfoderare gli artigli di adamantio ed utilizzarli come piccone.