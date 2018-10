Fortnite: come completare Suona il campanello di una casa con un nemico all'interno

Da oggi pomeriggio saranno disponibili le nuove sfide della Settimana 3 (Stagione 6) di Fortnite Battaglia Reale. In questa mini-guida vi spiegheremo come completare "Suona il campanello di una casa con un nemico all'interno", la sfida difficile inclusa tra quelle gratuite.

Come suggerisce il titolo, la sfida in questione ci richiede di suonare il campanello di una casa con un avversario al suo interno. Un incarico abbastanza insolito, considerando che fino a questo momento le abitazioni della mappa di Fortnite non hanno mai avuto un campanello. Con l'avvento di Halloween, però, l'isola di Battaglia Reale si è arricchita di addobbi a tema, dandoci un chiaro indizio sulle case che riceveranno il campanello con l'avvio delle nuove Sfide della Settimana 3.

Se ci pensate un attimo, una delle tradizioni di Halloween è quella di visitare le case dei vicini, suonare alla porta e proporre il famoso "dolcetto o scherzetto". Un concetto che implica la presenza di un campanello da suonare, e che di da un indizio sulle case che ne riceveranno uno a partire da oggi pomeriggio, in vista delle nuove Sfide della Settimana 3. Di seguito elenchiamo tutte le abitazioni di Fortnite Battaglia Reale munite di decorazioni a tema come zucche intagliate e ragnatele:

Palmeto Paradisiaco:

A sud-est è presente una casa ricoperta di ragnatele, con un cimitero all'interno del posto auto.

Nella zona nord di Palmeto Paradisiaco c'è un'abitazione con la statua di una strega e delle zucche intagliate all'esterno.

Approdo Avventurato:

A ovest è presente una casa con ragni e ragnatele all'esterno. L'ingresso si trova sotto lo stesso edificio.

A nord-est c'è una casa con zucche intagliate un fantasma all'esterno.

Parco Pacifico:

A ovest c'è un'abitazione con un cimitero e il modellino di una casa infestata nel giardino.

A nord è presente una casa avvolta dalle ragnatele, con un ragno gigante all'esterno.

A sud-est c'è un'abitazione con un altro modellino di casa infestata e diverse zucche intagliate nel giardino.

A nord-est noterete una casa con una strega gonfiabile e una ragnatela gigante all'esterno.

Ricordiamo che per portare a termine questa sfida dovrete suonare il campanello di una casa con un nemico all'interno per cinque volte. Sapevate che nel frattempo sono trapelate con largo anticipo le Sfide della Settimana 4?