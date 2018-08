Fortnite: come completare Usa una fenditura presso un luogo diverso dove si generano

Mentre la comunità si interroga sul reale significato del misterioso cubo viola, che ha persino cominciato ad imprimere sul terreno delle rune, è iniziata la Settimana 8 della Stagione 5 di Fortnite Battaglia Reale.

Sfide della Settimana 8 della Stagione 5

Gratuite

Posiziona le trappole (0/10)

Cerca i forzieri nel Bosco Blaterante (0/7)

Eliminazioni con fucili pesanti(0/4) - difficile

Pass della Battaglia

Infliggi danni agli avversari con un piccone (0/250)

Usa una fenditura presso un luogo diverso dove si generano fenditure (0/10)

(0/10) Cerca tra 3 enormi sedili (0/1) - difficile

Stadio 1: Elimina un avversario nel Boschetto Bisunto (0/1) - difficile

Quest'oggi vi abbiamo già mostrato dove trovare il tesoro situato tra 3 enormi sedili, ora invece vi spieghiamo come completare la sfida "Usa una fenditura presso un luogo diverso dove si generano fenditure". Queste sono state aggiunte all'inizio della Stagione 5: teletrasportano i giocatori che le attraversano in un portale posto sopra di esse, disorientando i nemici.

Per completare la sfida non dovrete far altro che attraversare 10 diverse fenditure in 10 differenti location. Se entrate in un fenditura nel medesimo luogo, non verrà conteggiata. Se siete in gruppo fate in modo di entrarci tutti assieme, poiché scompaiono pochi secondi dopo l'utilizzo. Nella mappa allegata in calce abbiamo cerchiato tutti i punti in cui possono generarsi le fenditure.

Questa sfida è accessibile solamente ai giocatori in possesso del Pass della Battaglia e può essere completata anche in differenti match. Essendo di livello normale, vi ricompenserà con 5 Stelle della Battaglia.