Fortnite: come consegnare un furgone alla Fattoria Girasole

Tra le numerose sfide proposte da Epic Games nel corso della Settimana 8 di Fortnite Capitolo 2 Stagione 5 troviamo anche una particolare missione basata sulla consegna di veicoli.

Nello specifico l'obiettivo della sfida settimanale in questione consiste nel "consegnare un furgone alla Fattoria Girasole": questo punto d'interesse non corrisponde ad altro che alla parte superiore del Frutteto, area a nord di Colosseo Colossale nella quale sono presenti diverse piantagioni, un fienile e una grossa casa. Il primo step verso il completamento di questa missione è sicuramente quello di reperire un furgone e, a questo proposito, vi suggeriamo per questioni di praticità di andare a cercarlo a Parco Pacifico. In questo punto dell'isola del battle royale sono infatti presenti numerosi veicoli a quattro ruote e ci sono quindi ottime probabilità che tra questi vi sia anche un furgoncino, che è l'unico veicolo adatto al completamento della sfida. Una volta saliti a bordo del mezzo, assicuratevi che vi sia abbastanza carburante da affrontare il viaggio (molto breve se state partendo da Parco Pacifico) e, in caso contrario, procuratevi una tanica di carburante o fate una breve sosta alla stazione di rifornimento del punto d'interesse. A questo punto non dovete far altro che dirigervi verso Fattoria Girasole e fare attenzione alla comparsa del messaggio in alto a sinistra della schermata che conferma l'avvenuto completamento della sfida.

Qui sotto potete trovare una mappa che abbiamo realizzato per voi con sopra indicata la posizione esatta del punto da raggiungere e uno screenshot con il furgone e l'aspetto del veicolo da utilizzare (non badate al colore ma solo alla forma), così che non possiate sbagliare ed utilizzare un mezzo diverso da quello richiesto dal gioco.

