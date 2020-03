Fortnite: come consegnare il Pesce alle Ombre o agli Spettri

È finalmente disponibile la missione finale delle sfide Dispetto di Miascolo di Fortnite, che richiede di consegnare dieci pesci alle Ombre o agli Spettri. In questa mini-guida vi spieghiamo come completarla, in modo da sbloccare lo stile extra della skin di Miascolo.

Ricordiamo che per accedere a questa sfida è necessario aver già completato tutte le sfide di Miascolo. A tal proposito, se può tornarvi di aiuto sulle nostre pagine trovate la guida a tutte le sfide della settimana 5, senza dimenticare le mini-guide alle sfide della settimana 6 come cavalca Foschi Fumaioli, zipline e usa passaggio segreto.

Come pescare 10 pesci e consegnarli alle Ombre o agli Spettri

Per completare questa sfida dovete pescare 10 pesci e consegnarli alle cassette delle poste delle Ombre o degli Spettri, in base a quale stile extra della skin di Miascolo volete sbloccare.

Come mostrato nel filmato proposto in apertura, un ottimo punto di pesca si trova a Spiagge Sudate, dove potete prendere una canna e pescare in tranquillità i vostri pesci. Dopo aver pescato i pesci, non vi resta che consegnarli alle cassette della posta degli Spettri (le cui posizioni sono mostrate nella prima mappa a fondo pagina) o delle Ombre (le cui posizioni sono indicate nella seconda mappa).

Segnaliamo che non è necessario pescare tutti e 10 i pesci solo in una volta, e che volendo potete consegnarli anche a poco a poco.