Fortnite: come conversare con Sunny, Abstrakt, Fiore del sogno o Difensore dei boschi

Con l'apertura dei server in occasione del lancio della Stagione 7 di Fortnite Capitolo 2 sono arrivate anche le nuove sfide, le quali sono strutturate in maniera lievemente diversa rispetto al passato. Uno degli incarichi leggendari coinvolge alcuni personaggi, scopriamo come fare per trovarli tutti.

L'obiettivo della sfida consiste nel "conversare con Sunny, Abstrakt, Fiore del sogno, Rivolta o Difensore dei boschi" e, fortunatamente, non occorre interagire con tutti questi personaggi per completare la sfida. L'incarico richiede infatti di parlare con tre qualsiasi di questi personaggi e potete quindi decidere quelli con cui conversare in base alle vostre esigenze.

Ecco di seguito l'elenco dei luoghi all'interno dei quali si possono trovare gli NPC coinvolti nella sfida:

A nord di Corso Commercio, dietro il grosso supermarket

Ad est di Brughiere Brumose, poco prima del ponte che conduce all'area innevata

A nord-est di Sobborghi Scalcinati e ad ovest del vecchio cinema all'aperto

A metà strada tra Siepi d'Agrifoglio e Sobborghi Scalcinati, vicino al piccolo lago

Sulla spiaggia di Cala Credente, ovvero il punto d'interesse chiamato Sabbie Sudate nella Stagione 6

Per questione di praticità, vi consigliamo di avviare una partita nella modalità Rissa a Squadre e visitare tutti gli NPC situati nella sezione nord-ovest della mappa, che sono particolarmente vicini e possono essere raggiunti agilmente grazie alla possibilità di rischierare il deltaplano. Una volta parlato con tutti e tre i personaggi, riceverete come ricompensa ben 30.000 Punti Esperienza, utilissimi per scalare i livelli del pass ed ottenere le Stelle per sbloccare le varie skin e gli oggetti cosmetici.

Sapevate che Superman è arrivato in Fortnite con la Stagione 7? La skin di Clark Kent fa infatti parte del Pass Battaglia insieme a Rick di "Rick & Morty".