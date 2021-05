Fortnite: come costruire e distruggere castelli di sabbia speciali

L'estate si avvicina anche in Fortnite Capitolo 2 e, a tal proposito, alcune delle nuove sfide della Settimana 10 della Stagione 6 del battle royale Epic Games chiedono ai giocatori di far visita alle varie spiagge situate in giro per l'isola.

Nello specifico, due delle sfide settimanali riguardano dei castelli di sabbia speciali, ovvero: "Costruisci castelli di sabbia speciali" e "Distruggi castelli di sabbia speciali". Si tratta in entrambi i casi di missioni che si possono completare molto rapidamente, a patto però di conoscere l'esatta posizione delle piccole strutture costruite sulla sabbia. Ciascuna delle due sfide coinvolge tre diversi castelli e, per fortuna, in ognuna delle spiagge di cui vi forniremo la posizione è possibile trovare proprio tre castelli, così da portare a termine la missione in pochi secondi. A prescindere da quale delle due sfide dobbiate completare, dovete avvicinarvi al castello di sabbia e interagirci: nel caso della prima sfida noterete una sagoma in trasparenza, nel secondo caso vedrete invece un castello con un'aura blu.

Ecco di seguito l'elenco completo dei luoghi in cui è possibile trovare i castelli di sabbia speciali da costruire:

Sulla spiaggia a nord di Moli Molesti

A sud-ovest di Siepi d'Agrifoglio, sulla spiaggia con le piccole case

Queste sono invece le posizioni dei castelli di sabbia speciali da distruggere:

Sulla spiaggia a sud-ovest di Burghiere Brumose e a sud-est di Pantano Palpitante

A Scogliere Scoscese, sparse in giro per la spiaggia a nord

Prima di lasciarvi alla mappa con sopra indicata la posizione di tutte e quattro le spiagge segnalate poco sopra, vi ricordiamo che nel corso delle ultime ore sono emersi i primi rumor sulla Stagione 7 di Fortnite Capitolo 2, durante la quale potremmo assistere all'arrivo dei costumi dedicati a Wonder Woman e a Samus Aran, protagonista di Metroid.