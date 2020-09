Fortnite diventa Crazy Taxi grazie alla nuova MAT Taxi Pendenti

La nuova Modalità a Tempo (MAT) Taxi Pendenti, fresca di introduzione, ci è sembrata l'ovvia evoluzione dell'aggiornamento 13.40, che ha introdotto per la prima volta in Fortnite le automobili guidabili. Era solo questione di tempo prima che agli sviluppatori venisse la brillante idea di inserire qualcosa di simile al classico arcade Crazy Taxi.

La nuova MAT Taxi Pendenti, disponibile per un periodo di tempo limitato, invita i giocatori a mettersi alla guida di un taxi e sfidare gli avversari prendendo i clienti e portandoli a destinazione. Per ottenere la vittoria bisogna raggiungere per primo il numero di Stelle necessarie, che vengono assegnate sulla base della distanza da percorrere e le richieste dei passeggeri (Corse). Taxi Pendenti aggiunge un po' di pepe alla faccenda mettendo a disposizione carburante illimitato e fornendo ai giocatori ulteriori dei modi per guadagnare Stelle Bonus, ad esempio portando a termine i compiti speciali richiesti dai passeggeri, come: accelera, sperona altri taxi, arriva senza un graffio, vola, fai pazzie, ecc.

L'avete già provata? Cosa ne pensate? Mentre prosegue la guerra ad Apple, sulla mappa del battle royale è stato eretto un monumento a forma di pantera nera per Chadwick Boseman, interprete di Black Panther tragicamente scomparso per un cancro al cclon.