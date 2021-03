Fortnite: come creare un Arco esplosivo meccanico e un Arco meccanico Onda d'urto

Oggi sono state pubblicate le nuove sfide della Settimana 2 di Fortnite Capitolo 2 Stagione 6 e una di queste sfide è dedicata al crafting delle armi, dal momento che i giocatori sono chiamati a costruire con i materiali sparsi in giro per l'isola tre diverse tipologie di arco.

Nello specifico, gli obiettivi della nuova sfida settimanale sono quelli di creare un Arco Meccanico, un Arco esplosivo meccanico e un Arco meccanico Onda d'urto. Per vostra fortuna, i tre strumenti di morte non devono essere costruiti in un asola partita ed è possibile farne anche uno solo per match, così da non dover andare alla ricerca di numerose risorse in pochi minuti. In tutti e tre i casi, infatti, non basta raccogliere un arco di base per poter procedere alla creazione di versioni più potenti, ma occorre anche disporre di particolari oggetti fondamentali per il potenziamento.

Ecco di seguito le ricette per poter creare le tre armi con il nuovo sistema di crafting introdotto nella Stagione 6 di Fortnite:

Arco Meccanico: per costruire quest'arma servono un Arco Improvvisato (quello verde) e 4 Parti Meccaniche

per costruire quest'arma servono un Arco Improvvisato (quello verde) e 4 Parti Meccaniche Arco Esplosivo Meccanico: una volta creato o raccolto un Arco Meccanico, potete unirlo a 6 Granate (si trovano molto spesso nei forzieri) per creare la seconda arma dell'elenco

una volta creato o raccolto un Arco Meccanico, potete unirlo a 6 Granate (si trovano molto spesso nei forzieri) per creare la seconda arma dell'elenco Arco Meccanico Onda d'Urto: partendo sempre dall'Arco Meccanico, potete utilizzare 2 Granate Onda d'Urto (quelle epiche, utilizzate per il movimento) e dare vita all'ultimo tipo di arco che serve per la missione

Come potete notare, buona parte delle risorse che servono per la creazione di queste armi sono molto comuni nella mappa del battle royale, dal momento che Granate e Granate Onda d'Urto si possono trovare in giro con una certa frequenza. Se invece volete ottenere rapidamente delle Parti Meccaniche, vi suggeriamo di atterrare al vecchio cinema all'aperto ad ovest di Cascina Colossale o nella discarica a nord-ovest di Moli Molesti: in entrambi i luoghi non contrassegnati sulla mappa si possono distruggere vecchi veicoli abbandonati per ottenere delle risorse utili alla creazione di un Arco Meccanico. Non dimenticate inoltre che nella modalità Rissa a Squadre potete darvi alla ricerca di materiali per il crafting con molta più tranquillità, dal momento che ci sono meno nemici in giro e più risorse da raccogliere.

