Fortnite: come creare armi meccaniche o primordiali nella Stagione 6

Tra le principali novità della Stagione 6 di Fortnite Capitolo 2 troviamo la possibilità di potenziare le armi grazie al nuovo sistema di crafting, il quale è anche il protagonista assoluto delle sfide della Settimana 1.

Ecco di seguito due delle sfide proposte nel corso della Settimana 1 della nuova stagione che coinvolgono la meccanica di potenziamento delle armi:

Crea armi meccaniche usando parti meccaniche e un'arma improvvisata

Crea armi primordiali usando ossa e armi improvvisate

Per poter completare queste sfide occorre innanzitutto procurarsi un'arma potenziabile e, per comprendere se si tratta o meno di un gadget di questo tipo, basta aprire l'inventario e notare se sull'icona dell'arma sul lato destro dello schermo appare un piccolo martello. Se si tratta di un'arma improvvisata (e quindi potenziabile), non resta altro da fare che andare a caccia di risorse per poter avviare la trasformazione.

Come ottenere Parti Meccaniche

Le Parti Meccaniche non sono altro che degli ingranaggi identici a quelli presenti in Fortnite Salva il Mondo e possono essere ottenuti semplicemente distruggendo dei veicoli. Nel caso in cui si tratti di mezzi che non possono essere guidati dal giocatore, basta distruggerli a suon di picconate per ottenere un'unità di questa risorsa. Le auto sulle quali è possibile salire, invece, possono essere colpite più e più volte con una qualsiasi arma da fuoco e, in base alla fortuna, possono lasciar cadere anche tre diverse Parti Meccaniche. Il modo migliore per completare la missione è atterrare al vecchio cinema all'aperto ad ovest di Cascina Colossale: qui si possono trovare diversi camper abbandonati e una miriade di veicoli, tutti fonte di Parti Meccaniche.

Come ottenere Ossa di Animali

Per ottenere invece delle Ossa di Animali bisogna eliminare gli animali selvatici che si aggirano per la mappa. Esiste però anche un altro modo per entrare in possesso di questa risorsa e, per vostra fortuna, non richiede di andare a caccia. A sud-est della Guglia si possono infatti trovare degli scheletri di animali che possono essere distrutti con uno strumento da raccolta per ottenere delle ossa.

Come creare un'arma

Una volta che siete in possesso delle risorse e dell'arma, premete la freccia su della croce digitale e accedete con la pressione del dorsale destro al menu del crafting: qui potete selezionare quale potenziamento applicare all'arma (quello relativo alle ossa oppure quello delle parti meccaniche) e procedere con la trasformazione grazie alla pressione del tasto dedicato all'interazione.

