Fortnite: come danzare in cima a diverse teste di Sentinel nel Cimitero

Scopriamo insieme come fare per ballare sulle teste degli enormi Sentinel distrutti in giro per la mappa di Fortnite Capitolo 2 Stagione 4, così da completare una delle sfide della Settimana 2.

Questa è forse una delle sfide più semplici della settimana, dal momento che non bisogna far altro che visitare il Cimitero di Sentinel, il nuovo punto d'interesse non contrassegnato sulla mappa e situato a nord-ovest di Lago Languido, e usare una qualsiasi emote sulla testa di tre diversi robottoni distrutti. In giro per l'area trovate un totale di quattro Sentinel e avete quindi la possibilità di scegliere su quali salire. Il modo più facile per completare la missione è avviare una partita in Rissa a Squadre, così non solo da avere la possibilità di muoversi liberamente ma anche di disporre di un bel po' di materiali sin dall'inizio della partita e utili a creare delle scale per salire sui robot.

Prima di lasciarvi, vi segnaliamo la presenza in calce alla guida di una mappa con sopra indicata la posizione di ogni singola Sentinel.

